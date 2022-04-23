https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785063951.html

Минобороны не исключило провокацию со стороны Киева с применением химоружия

Минобороны не исключило провокацию со стороны Киева с применением химоружия - РИА Новости, 23.04.2022

Минобороны не исключило провокацию со стороны Киева с применением химоружия

Украинские власти с подачи США могут устроить провокацию с использованием химоружия для дискредитации российской армии, заявил в субботу начальник войск... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T11:26

2022-04-23T11:26

2022-04-23T11:26

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

сша

украина

россия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинские власти с подачи США могут устроить провокацию с использованием химоружия для дискредитации российской армии, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Таким образом, в попытке дискредитировать специальную военную операцию российских войск киевский режим с подачи американской администрации способен в ближайшее время реализовать сценарии, которые приведут к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызовут экологическую и гуманитарную катастрофу", - сказал он.Кириллов напомнил, что на сегодняшний день США – это "единственное государство в мировой истории, применившее все три вида оружия массового поражения"."Сброшенные ядерные бомбы в ходе Второй мировой войны на Хиросиму и Нагасаки, применение токсичных химикатов во Вьетнаме и Ираке – все эти преступления остались без должной оценки профильных международных организаций", - отметил он.

https://ria.ru/20220413/kosachev-1783244009.html

сша

украина

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), сша, украина, россия