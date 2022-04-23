Рейтинг@Mail.ru
Минобороны не исключило провокацию со стороны Киева с применением химоружия - РИА Новости, 23.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785063951.html
Минобороны не исключило провокацию со стороны Киева с применением химоружия
Минобороны не исключило провокацию со стороны Киева с применением химоружия - РИА Новости, 23.04.2022
Минобороны не исключило провокацию со стороны Киева с применением химоружия
Украинские власти с подачи США могут устроить провокацию с использованием химоружия для дискредитации российской армии, заявил в субботу начальник войск... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:26
2022-04-23T11:26
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776037920_471:0:2851:1338_1920x0_80_0_0_ca104eae7cd12e7cda1719b74b6a756c.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинские власти с подачи США могут устроить провокацию с использованием химоружия для дискредитации российской армии, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Таким образом, в попытке дискредитировать специальную военную операцию российских войск киевский режим с подачи американской администрации способен в ближайшее время реализовать сценарии, которые приведут к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызовут экологическую и гуманитарную катастрофу", - сказал он.Кириллов напомнил, что на сегодняшний день США – это "единственное государство в мировой истории, применившее все три вида оружия массового поражения"."Сброшенные ядерные бомбы в ходе Второй мировой войны на Хиросиму и Нагасаки, применение токсичных химикатов во Вьетнаме и Ираке – все эти преступления остались без должной оценки профильных международных организаций", - отметил он.
https://ria.ru/20220413/kosachev-1783244009.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776037920_706:0:2610:1428_1920x0_80_0_0_33c2f45421c0b6a81db0704ddc485f2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), сша, украина, россия
11:26 23.04.2022
 
Минобороны не исключило провокацию со стороны Киева с применением химоружия

Минобороны: украинские власти могут устроить провокацию с применением химического оружия

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинские власти с подачи США могут устроить провокацию с использованием химоружия для дискредитации российской армии, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Таким образом, в попытке дискредитировать специальную военную операцию российских войск киевский режим с подачи американской администрации способен в ближайшее время реализовать сценарии, которые приведут к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызовут экологическую и гуманитарную катастрофу", - сказал он.
Кириллов напомнил, что на сегодняшний день США – это "единственное государство в мировой истории, применившее все три вида оружия массового поражения".
"Сброшенные ядерные бомбы в ходе Второй мировой войны на Хиросиму и Нагасаки, применение токсичных химикатов во Вьетнаме и Ираке – все эти преступления остались без должной оценки профильных международных организаций", - отметил он.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 08:30
Косачев не исключил инсценировок Запада с химоружием на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала