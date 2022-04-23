https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785063951.html
Минобороны не исключило провокацию со стороны Киева с применением химоружия
Минобороны не исключило провокацию со стороны Киева с применением химоружия - РИА Новости, 23.04.2022
Минобороны не исключило провокацию со стороны Киева с применением химоружия
Украинские власти с подачи США могут устроить провокацию с использованием химоружия для дискредитации российской армии, заявил в субботу начальник войск... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:26
2022-04-23T11:26
2022-04-23T11:26
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
украина
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинские власти с подачи США могут устроить провокацию с использованием химоружия для дискредитации российской армии, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Таким образом, в попытке дискредитировать специальную военную операцию российских войск киевский режим с подачи американской администрации способен в ближайшее время реализовать сценарии, которые приведут к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызовут экологическую и гуманитарную катастрофу", - сказал он.Кириллов напомнил, что на сегодняшний день США – это "единственное государство в мировой истории, применившее все три вида оружия массового поражения"."Сброшенные ядерные бомбы в ходе Второй мировой войны на Хиросиму и Нагасаки, применение токсичных химикатов во Вьетнаме и Ираке – все эти преступления остались без должной оценки профильных международных организаций", - отметил он.
https://ria.ru/20220413/kosachev-1783244009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), сша, украина, россия
Минобороны не исключило провокацию со стороны Киева с применением химоружия
Минобороны: украинские власти могут устроить провокацию с применением химического оружия