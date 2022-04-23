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ВС России не исключили провокацию со стороны Украины на Запорожской АЭС - РИА Новости, 23.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785063228.html
ВС России не исключили провокацию со стороны Украины на Запорожской АЭС
ВС России не исключили провокацию со стороны Украины на Запорожской АЭС - РИА Новости, 23.04.2022
ВС России не исключили провокацию со стороны Украины на Запорожской АЭС
Не исключена провокация на объектах ядерной энергетики Украины, в первую очередь на находящейся под контролем России Запорожской АЭС, заявил начальник войск... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:19
2022-04-23T11:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
запорожская аэс
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россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Не исключена провокация на объектах ядерной энергетики Украины, в первую очередь на находящейся под контролем России Запорожской АЭС, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.Он выступил в субботу на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением в адрес Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия."Не исключена провокация на объектах ядерной энергетики, в первую очередь, на находящейся под контролем Российской Федерации Запорожской АЭС", - сказал Кириллов."Так, 21 апреля на блокпосту войск национальной гвардии была остановлена и возвращена обратно в город Запорожье колонна из 10 автомобилей с опасным грузом, направлявшаяся на атомную станцию", - добавил он.
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в мире, запорожская аэс, украина, россия
11:19 23.04.2022 (обновлено: 11:21 23.04.2022)
 
ВС России не исключили провокацию со стороны Украины на Запорожской АЭС

Минобороны не исключило провокацию со стороны Украины на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Не исключена провокация на объектах ядерной энергетики Украины, в первую очередь на находящейся под контролем России Запорожской АЭС, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Он выступил в субботу на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением в адрес Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия.
"Не исключена провокация на объектах ядерной энергетики, в первую очередь, на находящейся под контролем Российской Федерации Запорожской АЭС", - сказал Кириллов.
"Так, 21 апреля на блокпосту войск национальной гвардии была остановлена и возвращена обратно в город Запорожье колонна из 10 автомобилей с опасным грузом, направлявшаяся на атомную станцию", - добавил он.
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