https://ria.ru/20220423/provokatsiii-1785116837.html

Киев готовит провокации для дискредитации УПЦ, заявили в Минобороны

Киев готовит провокации для дискредитации УПЦ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 23.04.2022

Киев готовит провокации для дискредитации УПЦ, заявили в Минобороны

Киев в канун Пасхи готовит провокации для дискредитации канонической Украинской православной церкви, сообщил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T20:50

2022-04-23T20:50

2022-04-23T20:51

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Киев в канун Пасхи готовит провокации для дискредитации канонической Украинской православной церкви, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, "по имеющейся достоверной информации, в канун Светлого праздника Пасхи киевский режим готовит циничные провокации для дискредитации Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП)".Мизинцев уточнил, что епископами Украинской греко-католической церкви получены рекомендации от офиса Владимира Зеленского: "в ночь с 23 на 24 апреля не проводить традиционные пасхальные празднования, заменив их онлайн-трансляцией богослужения в храмах". При этом в адрес канонической Украинской православной церкви такие уведомления умышленно не высылались с целью организации массового скопления верующих в её храмах."Провокационные действия осуществляются на фоне проводимой киевским режимом в украинских СМИ кампании по обвинению России в якобы организации "ракетных обстрелов религиозных объектов", в том числе Святогорской Лавры", - сказал генерал.Начальник НЦУО пояснил, что "преднамеренно создаётся ситуация, при которой любой специально спровоцированный СБУ инцидент в переполненных сегодня храмах УПЦ МП будет максимально использован для усугубления раскольнической политики Киева и активизации новой волны русофобии на Украине и за рубежом".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Минобороны РФ о готовящихся на Украине провокациях в Пасхальную ночь Брифинг Минобороны РФ 23 апреля вечер 2022-04-23T20:50 true PT2M23S

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Дарья Буймова

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