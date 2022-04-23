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Легойда: РПЦ получает сведения о готовящихся на Украине провокациях - РИА Новости, 23.04.2022
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Легойда: РПЦ получает сведения о готовящихся на Украине провокациях
Легойда: РПЦ получает сведения о готовящихся на Украине провокациях - РИА Новости, 23.04.2022
Легойда: РПЦ получает сведения о готовящихся на Украине провокациях
Русская православная церковь (РПЦ) продолжает получать информацию о том, что в Пасхальную ночь на Украине готовятся провокации, заявил председатель синодального РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T19:00
2022-04-23T19:00
украина
русская православная церковь
ситуация в днр и лнр
пасха
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) продолжает получать информацию о том, что в Пасхальную ночь на Украине готовятся провокации, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.“Тревожная информация о готовящихся на Украине в Пасхальную ночь провокациях продолжает поступать. Я уже говорил, что такие планы может вынашивать только враг рода человеческого, только тот, кто стремится принести в и без того трагическую ситуацию еще больше ненависти, боли и страданий. Молимся, чтобы этого не произошло, чтобы Господь остановил замыслы провокаторов и не допустил совершиться подобной трагедии, способной привести к многочисленным жертвам среди мирных жителей”, – написал он в своем канале в Telegram.Ранее он призвал всех небезразличных людей объединиться для того, чтобы не допустить военных провокаций в украинских православных храмах в пасхальную ночь.Русская православная церковь отмечает Пасху в 2022 году 24 апреля.
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украина, русская православная церковь, ситуация в днр и лнр, пасха
19:00 23.04.2022
 
Легойда: РПЦ получает сведения о готовящихся на Украине провокациях

Владимир Легойда сообщил, что РПЦ получает сведения о готовящихся на Украине провокациях

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) продолжает получать информацию о том, что в Пасхальную ночь на Украине готовятся провокации, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
“Тревожная информация о готовящихся на Украине в Пасхальную ночь провокациях продолжает поступать. Я уже говорил, что такие планы может вынашивать только враг рода человеческого, только тот, кто стремится принести в и без того трагическую ситуацию еще больше ненависти, боли и страданий. Молимся, чтобы этого не произошло, чтобы Господь остановил замыслы провокаторов и не допустил совершиться подобной трагедии, способной привести к многочисленным жертвам среди мирных жителей”, – написал он в своем канале в Telegram.
Ранее он призвал всех небезразличных людей объединиться для того, чтобы не допустить военных провокаций в украинских православных храмах в пасхальную ночь.
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