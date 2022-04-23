Легойда: РПЦ получает сведения о готовящихся на Украине провокациях
Владимир Легойда сообщил, что РПЦ получает сведения о готовящихся на Украине провокациях
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
© Sputnik / Виктор Толочко
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) продолжает получать информацию о том, что в Пасхальную ночь на Украине готовятся провокации, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
“Тревожная информация о готовящихся на Украине в Пасхальную ночь провокациях продолжает поступать. Я уже говорил, что такие планы может вынашивать только враг рода человеческого, только тот, кто стремится принести в и без того трагическую ситуацию еще больше ненависти, боли и страданий. Молимся, чтобы этого не произошло, чтобы Господь остановил замыслы провокаторов и не допустил совершиться подобной трагедии, способной привести к многочисленным жертвам среди мирных жителей”, – написал он в своем канале в Telegram.
Ранее он призвал всех небезразличных людей объединиться для того, чтобы не допустить военных провокаций в украинских православных храмах в пасхальную ночь.
Русская православная церковь отмечает Пасху в 2022 году 24 апреля.