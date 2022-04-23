https://ria.ru/20220423/provokatsii-1785107205.html

Легойда: РПЦ получает сведения о готовящихся на Украине провокациях

Легойда: РПЦ получает сведения о готовящихся на Украине провокациях - РИА Новости, 23.04.2022

Легойда: РПЦ получает сведения о готовящихся на Украине провокациях

Русская православная церковь (РПЦ) продолжает получать информацию о том, что в Пасхальную ночь на Украине готовятся провокации, заявил председатель синодального РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T19:00

2022-04-23T19:00

2022-04-23T19:00

украина

русская православная церковь

ситуация в днр и лнр

пасха

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) продолжает получать информацию о том, что в Пасхальную ночь на Украине готовятся провокации, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.“Тревожная информация о готовящихся на Украине в Пасхальную ночь провокациях продолжает поступать. Я уже говорил, что такие планы может вынашивать только враг рода человеческого, только тот, кто стремится принести в и без того трагическую ситуацию еще больше ненависти, боли и страданий. Молимся, чтобы этого не произошло, чтобы Господь остановил замыслы провокаторов и не допустил совершиться подобной трагедии, способной привести к многочисленным жертвам среди мирных жителей”, – написал он в своем канале в Telegram.Ранее он призвал всех небезразличных людей объединиться для того, чтобы не допустить военных провокаций в украинских православных храмах в пасхальную ночь.Русская православная церковь отмечает Пасху в 2022 году 24 апреля.

https://ria.ru/20220423/kulichi-1785069946.html

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украина, русская православная церковь, ситуация в днр и лнр, пасха