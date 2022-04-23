https://ria.ru/20220423/pridnestrove-1785094315.html

В МИД Приднестровья рассказали о блокаде республики со стороны Кишинева

В МИД Приднестровья рассказали о блокаде республики со стороны Кишинева - РИА Новости, 23.04.2022

В МИД Приднестровья рассказали о блокаде республики со стороны Кишинева

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев полагает, что блокадные действия Кишинева в отношении ПМР согласованы с западными... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T16:44

2022-04-23T16:44

2022-04-23T16:44

в мире

кишинев

молдавия

тирасполь

обсе

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев полагает, что блокадные действия Кишинева в отношении ПМР согласованы с западными покровителями Молдавии.На таможенных пунктах Молдавии находятся транспорты для ПМР с медикаментами и продуктами."Мы видим отсутствие реакции международных посредников, мы не видим никакого эффекта от их влияния. Это означает, что действия молдавской стороны синхронизированы с западными представителями. Очевидна чья-то политическая поддержка, но это все недальновидно, это все не поможет добиться своих целей", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате. Ранее предполагалось, что переговоры в формате "5+2"пройдут 2-3 ноября 2021 года в Стокгольме. Однако Кишинев обратился с просьбой отменить их или перенести.

https://ria.ru/20220412/pridnestrove-1783099296.html

https://ria.ru/20220407/pridnestrove-1782212495.html

кишинев

молдавия

тирасполь

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, обсе, приднестровская молдавская республика