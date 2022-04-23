https://ria.ru/20220423/pozhar-1785100553.html

Пожар в доме в Барвихе потушили на 80 "квадратах"

Пожар в доме в Барвихе потушили на 80 "квадратах" - РИА Новости, 23.04.2022

Пожар в доме в Барвихе потушили на 80 "квадратах"

Пожар в частном доме в подмосковном поселке Барвиха ликвидирован на площади 80 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T17:55

2022-04-23T17:55

2022-04-23T17:55

происшествия

барвиха

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пожар в частном доме в подмосковном поселке Барвиха ликвидирован на площади 80 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.Днем в субботу в областном главке МЧС информировали РИА Новости, что в коттеджном посёлке Барвиха загорелся дом, по предварительным данным, пострадавших нет."По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание в техническом помещении здания. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки. Пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/pozhar-1784837691.html

барвиха

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, барвиха