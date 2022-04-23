https://ria.ru/20220423/pozhar-1785100553.html
Пожар в доме в Барвихе потушили на 80 "квадратах"
Пожар в доме в Барвихе потушили на 80 "квадратах" - РИА Новости, 23.04.2022
Пожар в доме в Барвихе потушили на 80 "квадратах"
Пожар в частном доме в подмосковном поселке Барвиха ликвидирован на площади 80 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T17:55
2022-04-23T17:55
2022-04-23T17:55
происшествия
барвиха
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пожар в частном доме в подмосковном поселке Барвиха ликвидирован на площади 80 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.Днем в субботу в областном главке МЧС информировали РИА Новости, что в коттеджном посёлке Барвиха загорелся дом, по предварительным данным, пострадавших нет."По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание в техническом помещении здания. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки. Пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220422/pozhar-1784837691.html
барвиха
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, барвиха
Пожар в доме в Барвихе потушили на 80 "квадратах"
Пожар в частном доме в Барвихе потушили на 80 "квадратах"
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пожар в частном доме в подмосковном поселке Барвиха ликвидирован на площади 80 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Днем в субботу в областном главке МЧС информировали РИА Новости, что в коттеджном посёлке Барвиха
загорелся дом, по предварительным данным, пострадавших нет.
"По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание в техническом помещении здания. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки. Пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.