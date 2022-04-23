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Пожар в доме в Барвихе потушили на 80 "квадратах" - РИА Новости, 23.04.2022
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Пожар в доме в Барвихе потушили на 80 "квадратах"
Пожар в доме в Барвихе потушили на 80 "квадратах" - РИА Новости, 23.04.2022
Пожар в доме в Барвихе потушили на 80 "квадратах"
Пожар в частном доме в подмосковном поселке Барвиха ликвидирован на площади 80 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T17:55
2022-04-23T17:55
происшествия
барвиха
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пожар в частном доме в подмосковном поселке Барвиха ликвидирован на площади 80 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.Днем в субботу в областном главке МЧС информировали РИА Новости, что в коттеджном посёлке Барвиха загорелся дом, по предварительным данным, пострадавших нет."По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание в техническом помещении здания. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки. Пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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происшествия, барвиха
17:55 23.04.2022
 
Пожар в доме в Барвихе потушили на 80 "квадратах"

Пожар в частном доме в Барвихе потушили на 80 "квадратах"

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений
Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пожар в частном доме в подмосковном поселке Барвиха ликвидирован на площади 80 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Днем в субботу в областном главке МЧС информировали РИА Новости, что в коттеджном посёлке Барвиха загорелся дом, по предварительным данным, пострадавших нет.
Сотрудники пожарной службы тушат пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 08:04В России
Число пострадавших при пожаре в НИИ Минобороны увеличилось
"По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание в техническом помещении здания. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки. Пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
 
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