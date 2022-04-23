https://ria.ru/20220423/povrezhdeniya-1785116257.html

ВСУ повредили при обстреле Первомайска жилые дома и подразделение МЧС

ВСУ повредили при обстреле Первомайска жилые дома и подразделение МЧС - РИА Новости, 23.04.2022

ВСУ повредили при обстреле Первомайска жилые дома и подразделение МЧС

Девять жилых домов и здание подразделения МЧС повреждены в результате обстрела со стороны украинских силовиков города Первомайск в Луганской народной... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T20:44

2022-04-23T20:44

2022-04-23T20:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

первомайск

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сцкк

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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Девять жилых домов и здание подразделения МЧС повреждены в результате обстрела со стороны украинских силовиков города Первомайск в Луганской народной республике, заявил журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сказали, что украинские войска выпустили 20 снарядов из БМ-21 "Град" по Первомайску."В результате обстрелов населенного пункта Первомайск повреждены девять жилых домов и подразделение МЧС ЛНР", - отметил офицер представительства республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/obstrel-1785083606.html

первомайск

луганская народная республика

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в мире, первомайск, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк