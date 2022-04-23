Рейтинг@Mail.ru
Посольство Малайзии в России столкнулось с финансовыми проблемами - РИА Новости, 23.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220423/posolstvo-1785058766.html
Посольство Малайзии в России столкнулось с финансовыми проблемами
Посольство Малайзии в России столкнулось с финансовыми проблемами - РИА Новости, 23.04.2022
Посольство Малайзии в России столкнулось с финансовыми проблемами
Посольство Малайзии в РФ столкнулось с финансовыми проблемами после санкций Запада против ВТБ, валютные счета заблокированы, заявил в интервью РИА Новости посол РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T10:31
2022-04-23T10:31
малайзия
втб
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785058327_13:0:545:299_1920x0_80_0_0_cc2f4417238c4e006487bfaf9709225e.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Посольство Малайзии в РФ столкнулось с финансовыми проблемами после санкций Запада против ВТБ, валютные счета заблокированы, заявил в интервью РИА Новости посол в Москве Бала Чандран."Проблема в том, что меры коснулись финансовых операций посольства - наш счет открыт в банке ВТБ, и на сегодняшний день мы не можем получить средства из Малайзии и мы не можем снять средства со счета в России. Это наши валютные средства, но мы не можем их снять", - сказал дипломат.Он пояснил, что доллары были заблокированы российскими властями и поэтому посольство не может исполнить контрактные обязательства."У нас есть средства, но они заблокированы, и получается, что у нас их нет. Я не смог заплатить своим малайзийским сотрудникам ни в марте, ни в апреле, скоро уже наступит май", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220423/malayziya-1785056604.html
малайзия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785058327_36:0:435:299_1920x0_80_0_0_fe2008f6abdfe99180d0032f78cd25b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
малайзия, втб, россия, в мире
10:31 23.04.2022
 
Посольство Малайзии в России столкнулось с финансовыми проблемами

Посольство Малайзии в России столкнулось с финансовыми проблемами из-за санкций

© Фото : Ministry of Foreign Affairs, MalaysiaПосольство Малайзии в Москве
Посольство Малайзии в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© Фото : Ministry of Foreign Affairs, Malaysia
Посольство Малайзии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Посольство Малайзии в РФ столкнулось с финансовыми проблемами после санкций Запада против ВТБ, валютные счета заблокированы, заявил в интервью РИА Новости посол в Москве Бала Чандран.
"Проблема в том, что меры коснулись финансовых операций посольства - наш счет открыт в банке ВТБ, и на сегодняшний день мы не можем получить средства из Малайзии и мы не можем снять средства со счета в России. Это наши валютные средства, но мы не можем их снять", - сказал дипломат.
Он пояснил, что доллары были заблокированы российскими властями и поэтому посольство не может исполнить контрактные обязательства.
"У нас есть средства, но они заблокированы, и получается, что у нас их нет. Я не смог заплатить своим малайзийским сотрудникам ни в марте, ни в апреле, скоро уже наступит май", - добавил собеседник агентства.
Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
10:10
Малайзия изучает российскую систему передачи финансовых сообщений
 
МалайзияВТБРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала