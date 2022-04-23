https://ria.ru/20220423/posolstvo-1785058766.html
Посольство Малайзии в России столкнулось с финансовыми проблемами
Посольство Малайзии в России столкнулось с финансовыми проблемами - РИА Новости, 23.04.2022
Посольство Малайзии в России столкнулось с финансовыми проблемами
Посольство Малайзии в РФ столкнулось с финансовыми проблемами после санкций Запада против ВТБ, валютные счета заблокированы, заявил в интервью РИА Новости посол РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T10:31
2022-04-23T10:31
2022-04-23T10:31
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Посольство Малайзии в РФ столкнулось с финансовыми проблемами после санкций Запада против ВТБ, валютные счета заблокированы, заявил в интервью РИА Новости посол в Москве Бала Чандран."Проблема в том, что меры коснулись финансовых операций посольства - наш счет открыт в банке ВТБ, и на сегодняшний день мы не можем получить средства из Малайзии и мы не можем снять средства со счета в России. Это наши валютные средства, но мы не можем их снять", - сказал дипломат.Он пояснил, что доллары были заблокированы российскими властями и поэтому посольство не может исполнить контрактные обязательства."У нас есть средства, но они заблокированы, и получается, что у нас их нет. Я не смог заплатить своим малайзийским сотрудникам ни в марте, ни в апреле, скоро уже наступит май", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220423/malayziya-1785056604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малайзия, втб, россия, в мире
Посольство Малайзии в России столкнулось с финансовыми проблемами
Посольство Малайзии в России столкнулось с финансовыми проблемами из-за санкций
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Посольство Малайзии в РФ столкнулось с финансовыми проблемами после санкций Запада против ВТБ, валютные счета заблокированы, заявил в интервью РИА Новости посол в Москве Бала Чандран.
"Проблема в том, что меры коснулись финансовых операций посольства - наш счет открыт в банке ВТБ
, и на сегодняшний день мы не можем получить средства из Малайзии
и мы не можем снять средства со счета в России
. Это наши валютные средства, но мы не можем их снять", - сказал дипломат.
Он пояснил, что доллары были заблокированы российскими властями и поэтому посольство не может исполнить контрактные обязательства.
"У нас есть средства, но они заблокированы, и получается, что у нас их нет. Я не смог заплатить своим малайзийским сотрудникам ни в марте, ни в апреле, скоро уже наступит май", - добавил собеседник агентства.