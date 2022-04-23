https://ria.ru/20220423/pomosch-1785124923.html

МВД ЛНР продолжит помогать жителям Харьковской области

МВД ЛНР продолжит помогать жителям Харьковской области - РИА Новости, 23.04.2022

МВД ЛНР продолжит помогать жителям Харьковской области

МВД ЛНР продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Харьковской области, вынужденным покинуть свои дома из-за боевых действий, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T22:39

2022-04-23T22:39

2022-04-23T23:36

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мвд лнр

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КУПЯНСК, 23 апр - РИА Новости. МВД ЛНР продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Харьковской области, вынужденным покинуть свои дома из-за боевых действий, сообщил РИА Новости первый замглавы министерства Роман Ведмеденко.В субботу первый гуманитарный конвой прошёл по коридору из Луганска в Харьковскую область: подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для беженцев."Мы собираем заявки от тех, кто нуждается, какая ещё им необходима помощь в будущем. Это сегодня была только первая часть. Я думаю, что мы работу поставим на постоянной основе", - сказал Ведмеденко.По его словам, жителям региона очень тяжело.Луганская народная республика никогда не бросит своих, добавил Ведмеденко.В субботу в Купянск доставили более 500 продуктовых наборов и пасхальные куличи для беженцев из Изюма, Балаклеи и Харькова.

https://ria.ru/20220423/donbass-1785120876.html

https://ria.ru/20220423/memorial-1785083853.html

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харьковская область

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мы своих не бросаем" – первый замглавы МВД ЛНР Роман Ведмеденко о беженцах "Мы своих не бросаем" - первый замглавы МВД ЛНР Роман Ведмеденко рассказал о помощи жителям Харьковской области 2022-04-23T22:39 true PT0M42S

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Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, харьковская область, луганск, мвд лнр