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МВД ЛНР продолжит помогать жителям Харьковской области - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/pomosch-1785124923.html
МВД ЛНР продолжит помогать жителям Харьковской области
МВД ЛНР продолжит помогать жителям Харьковской области - РИА Новости, 23.04.2022
МВД ЛНР продолжит помогать жителям Харьковской области
МВД ЛНР продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Харьковской области, вынужденным покинуть свои дома из-за боевых действий, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T22:39
2022-04-23T23:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
харьковская область
луганск
мвд лнр
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КУПЯНСК, 23 апр - РИА Новости. МВД ЛНР продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Харьковской области, вынужденным покинуть свои дома из-за боевых действий, сообщил РИА Новости первый замглавы министерства Роман Ведмеденко.В субботу первый гуманитарный конвой прошёл по коридору из Луганска в Харьковскую область: подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для беженцев."Мы собираем заявки от тех, кто нуждается, какая ещё им необходима помощь в будущем. Это сегодня была только первая часть. Я думаю, что мы работу поставим на постоянной основе", - сказал Ведмеденко.По его словам, жителям региона очень тяжело.Луганская народная республика никогда не бросит своих, добавил Ведмеденко.В субботу в Купянск доставили более 500 продуктовых наборов и пасхальные куличи для беженцев из Изюма, Балаклеи и Харькова.
https://ria.ru/20220423/donbass-1785120876.html
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луганская народная республика
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Мы своих не бросаем" – первый замглавы МВД ЛНР Роман Ведмеденко о беженцах
"Мы своих не бросаем" - первый замглавы МВД ЛНР Роман Ведмеденко рассказал о помощи жителям Харьковской области
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в мире, луганская народная республика, харьковская область, луганск, мвд лнр
22:39 23.04.2022 (обновлено: 23:36 23.04.2022)
 
МВД ЛНР продолжит помогать жителям Харьковской области

МВД ЛНР продолжит помогать жителям Харьковской области, вынужденным покинуть свои дома

Читать ria.ru в
КУПЯНСК, 23 апр - РИА Новости. МВД ЛНР продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Харьковской области, вынужденным покинуть свои дома из-за боевых действий, сообщил РИА Новости первый замглавы министерства Роман Ведмеденко.
В субботу первый гуманитарный конвой прошёл по коридору из Луганска в Харьковскую область: подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для беженцев.
Продукты для беженцев Купянска, доставленные по недавно созданному коридору из Луганска - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 21:39
Подразделения МВД ЛНР привезли в Купянск продукты для беженцев
"Мы собираем заявки от тех, кто нуждается, какая ещё им необходима помощь в будущем. Это сегодня была только первая часть. Я думаю, что мы работу поставим на постоянной основе", - сказал Ведмеденко.
По его словам, жителям региона очень тяжело.
"Здесь сейчас нет ни газа, ни света, ни воды. Тем более здесь малые дети, и грудные есть. Сейчас мы соберём, поможем всем категориям и вещевым довольствием, и продуктами питания, и питьевой водой", - сказал первый замминистра.
Луганская народная республика никогда не бросит своих, добавил Ведмеденко.
В субботу в Купянск доставили более 500 продуктовых наборов и пасхальные куличи для беженцев из Изюма, Балаклеи и Харькова.
Российские военные помогли благоустроить мемориал советским воинам в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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