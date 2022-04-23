https://ria.ru/20220423/pogoda-1785053084.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 23.04.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Преимущественно облачная погода и местами небольшие дожди в первой половине дня ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха будет до плюс 15 градусов,... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T09:29
2022-04-23T09:29
2022-04-23T09:29
погода
москва
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Преимущественно облачная погода и местами небольшие дожди в первой половине дня ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха будет до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять передняя часть циклона, центр которого расположен над Белоруссией. Погода преимущественно облачная, местами в первой половине дня пройдут небольшие дожди. В Москве +13-15 градусов и плюс 11-16 будет в Подмосковье", - сообщил Леус.Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20220421/temperatura-1784658159.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидаются дожди и до плюс 15 градусов