https://ria.ru/20220423/pogibshie-1785069535.html

В ДНР сообщили о 80 погибших мирных жителях с начала эскалации

В ДНР сообщили о 80 погибших мирных жителях с начала эскалации - РИА Новости, 23.04.2022

В ДНР сообщили о 80 погибших мирных жителях с начала эскалации

В ДНР за 66 дней эскалации погибли 80 мирных жителей, в том числе ребенок, ранен 351 человек, включая 29 детей, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T12:27

2022-04-23T12:27

2022-04-23T12:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

днр

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. В ДНР за 66 дней эскалации погибли 80 мирных жителей, в том числе ребенок, ранен 351 человек, включая 29 детей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 66 дней эскалации погибли 80 мирных жителей, в том числе ребенок. Ранения различной степени тяжести получил 351 мирный житель, в том числе 29 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram.За этот период зафиксировано 2169 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 1956, украинские войска выпустили 22 477 боеприпасов различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК "Точка-У", 4 ракеты РСЗО БМ-30 "Смерч", 6 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 2709 ракет РСЗО БМ-21 "Град".Было повреждено 2580 жилых домостроений, 575 объектов гражданской инфраструктуры, 302 транспортных средства, сообщает представительство.

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр