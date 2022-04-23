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В ДНР сообщили о 80 погибших мирных жителях с начала эскалации - РИА Новости, 23.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/pogibshie-1785069535.html
В ДНР сообщили о 80 погибших мирных жителях с начала эскалации
В ДНР сообщили о 80 погибших мирных жителях с начала эскалации - РИА Новости, 23.04.2022
В ДНР сообщили о 80 погибших мирных жителях с начала эскалации
В ДНР за 66 дней эскалации погибли 80 мирных жителей, в том числе ребенок, ранен 351 человек, включая 29 детей, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T12:27
2022-04-23T12:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. В ДНР за 66 дней эскалации погибли 80 мирных жителей, в том числе ребенок, ранен 351 человек, включая 29 детей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 66 дней эскалации погибли 80 мирных жителей, в том числе ребенок. Ранения различной степени тяжести получил 351 мирный житель, в том числе 29 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram.За этот период зафиксировано 2169 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 1956, украинские войска выпустили 22 477 боеприпасов различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК "Точка-У", 4 ракеты РСЗО БМ-30 "Смерч", 6 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 2709 ракет РСЗО БМ-21 "Град".Было повреждено 2580 жилых домостроений, 575 объектов гражданской инфраструктуры, 302 транспортных средства, сообщает представительство.
https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html
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в мире, днр
12:27 23.04.2022
 
В ДНР сообщили о 80 погибших мирных жителях с начала эскалации

ДНР: в республике погибли 80 мирных жителей за 66 дней с момента эскалации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка
Эвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Эвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. В ДНР за 66 дней эскалации погибли 80 мирных жителей, в том числе ребенок, ранен 351 человек, включая 29 детей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 66 дней эскалации погибли 80 мирных жителей, в том числе ребенок. Ранения различной степени тяжести получил 351 мирный житель, в том числе 29 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
За этот период зафиксировано 2169 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 1956, украинские войска выпустили 22 477 боеприпасов различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК "Точка-У", 4 ракеты РСЗО БМ-30 "Смерч", 6 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 2709 ракет РСЗО БМ-21 "Град".
Было повреждено 2580 жилых домостроений, 575 объектов гражданской инфраструктуры, 302 транспортных средства, сообщает представительство.
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