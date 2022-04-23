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Патриарх Кирилл проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 23.04.2022

Патриарх Кирилл проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит пасхальную заутреню и божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T18:46

2022-04-23T18:46

2022-04-23T18:46

русская православная церковь

религиозные праздники

пасха

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит пасхальную заутреню и божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве."В светлую Пасхальную ночь с 23 на 24 апреля 2022 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве", – сообщили в патриаршей пресс-службе.Перед началом богослужения патриарх в прямом эфире поздравит телезрителей с праздником Воскресения Христова, добавили в пресс-службе. Транслировать службу будут телеканалы "Спас", "Первый канал" и "Россия-1"Русская православная церковь отмечает Пасху в 2022 году 24 апреля.

https://ria.ru/20220423/kulichi-1785069946.html

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русская православная церковь, религиозные праздники, пасха