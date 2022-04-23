Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 23.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220423/paskha-1785105875.html
Патриарх Кирилл проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 23.04.2022
Патриарх Кирилл проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит пасхальную заутреню и божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T18:46
2022-04-23T18:46
русская православная церковь
религиозные праздники
пасха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730894399_0:197:2939:1850_1920x0_80_0_0_9cd04b2a796ca1f219815d32e8f2c7f2.jpg
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит пасхальную заутреню и божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве."В светлую Пасхальную ночь с 23 на 24 апреля 2022 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве", – сообщили в патриаршей пресс-службе.Перед началом богослужения патриарх в прямом эфире поздравит телезрителей с праздником Воскресения Христова, добавили в пресс-службе. Транслировать службу будут телеканалы "Спас", "Первый канал" и "Россия-1"Русская православная церковь отмечает Пасху в 2022 году 24 апреля.
https://ria.ru/20220423/kulichi-1785069946.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730894399_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_2e97ab55b6c262f6a237abafa27e9f66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь, религиозные праздники, пасха
18:46 23.04.2022
 
Патриарх Кирилл проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит пасхальную заутреню и божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве.
"В светлую Пасхальную ночь с 23 на 24 апреля 2022 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве", – сообщили в патриаршей пресс-службе.
Перед началом богослужения патриарх в прямом эфире поздравит телезрителей с праздником Воскресения Христова, добавили в пресс-службе. Транслировать службу будут телеканалы "Спас", "Первый канал" и "Россия-1"
Русская православная церковь отмечает Пасху в 2022 году 24 апреля.
Освещение яиц и куличей Патриархом Кириллом у храма Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 12:32Религия
Освященные патриархом Кириллом пасхи и куличи отправят в Донбасс
 
Русская православная церковьРелигиозные праздникиПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала