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Факельное шествие прошло в Ереване в преддверии Дня памяти жертв геноцида - РИА Новости, 23.04.2022
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Факельное шествие прошло в Ереване в преддверии Дня памяти жертв геноцида
Факельное шествие прошло в Ереване в преддверии Дня памяти жертв геноцида - РИА Новости, 23.04.2022
Факельное шествие прошло в Ереване в преддверии Дня памяти жертв геноцида
Факельное шествие прошло в субботу в Ереване в преддверии отмечаемого 24 апреля Дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T21:54
2022-04-23T21:58
в мире
никол пашинян
армения
турция
дашнакцутюн
европарламент
всемирный совет церквей
ереван
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ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Факельное шествие прошло в субботу в Ереване в преддверии отмечаемого 24 апреля Дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие традиционно проводится оппозиционной партией "Дашнакцутюн" и ее молодежным союзом.Ранее акция начиналась на Площади Свободы, однако в нынешнем году шествие стартовало с Площади Республики. Его конечная цель - мемориал памяти жертв геноцида "Цицернакаберд", где у вечного огня участники останутся на всю ночь.В нынешнем году, ознаменовавшемся началом переговоров по урегулированию армяно-турецких отношений, в шествии участвуют основные оппозиционные политические силы страны, выступающие против уступок Турции и Азербайджану."Нашим шествием, единством, заявляем, что не позволим, чтобы власти развалили наш общенациональный фронт, Арцах (самоназвание Карабаха)", - сказал на акции вице-спикер парламента Ишхан Сагателян. Он обратился к международному сообществу, заявив, что у главы правительства нет мандата на новые уступки. Он добавил, что международное признание геноцида армян останется в армянской повестке, а Армения не оставит Нагорно-Карабахскую республику.В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.Главным предусловием Анкары для нормализации армяно-турецких отношений были уступки в карабахском вопросе. Так, 12 апреля премьер Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что международное сообщество призывает Ереван немного снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а также предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Следующая встреча состоялась 24 февраля в австрийской столице.
https://ria.ru/20220420/torgovlya-1784487929.html
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Факельное шествие в День памяти жертв геноцида армян в Османской империи в Ереване
Факельное шествие, приуроченное ко Дню памяти жертв геноцида армян в Османской империи, прошло в Ереване. В этом году в шествии участвуют основные оппозиционные политические силы страны, выступающие против уступок Турции и Азербайджану.
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в мире, никол пашинян, армения, турция, дашнакцутюн, европарламент, всемирный совет церквей, ереван
21:54 23.04.2022 (обновлено: 21:58 23.04.2022)
 
Факельное шествие прошло в Ереване в преддверии Дня памяти жертв геноцида

Факельное шествие прошло в Ереване в преддверии Дня памяти жертв геноцида армян

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Факельное шествие прошло в субботу в Ереване в преддверии отмечаемого 24 апреля Дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие традиционно проводится оппозиционной партией "Дашнакцутюн" и ее молодежным союзом.
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Ранее акция начиналась на Площади Свободы, однако в нынешнем году шествие стартовало с Площади Республики. Его конечная цель - мемориал памяти жертв геноцида "Цицернакаберд", где у вечного огня участники останутся на всю ночь.
В нынешнем году, ознаменовавшемся началом переговоров по урегулированию армяно-турецких отношений, в шествии участвуют основные оппозиционные политические силы страны, выступающие против уступок Турции и Азербайджану.
"Нашим шествием, единством, заявляем, что не позволим, чтобы власти развалили наш общенациональный фронт, Арцах (самоназвание Карабаха)", - сказал на акции вице-спикер парламента Ишхан Сагателян. Он обратился к международному сообществу, заявив, что у главы правительства нет мандата на новые уступки. Он добавил, что международное признание геноцида армян останется в армянской повестке, а Армения не оставит Нагорно-Карабахскую республику.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
Главным предусловием Анкары для нормализации армяно-турецких отношений были уступки в карабахском вопросе. Так, 12 апреля премьер Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что международное сообщество призывает Ереван немного снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а также предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Следующая встреча состоялась 24 февраля в австрийской столице.
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