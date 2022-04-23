16:19 23.04.2022 (обновлено: 17:24 23.04.2022)
В Британии назвали отказ Германии и Франции противостоять России "позором"
Британская Telegraph назвала отказ ФРГ и Франции вооружать Украину против России позором
© AP Photo / Michael SohnНемецкий военный танк Leopard-2
© AP Photo / Michael Sohn
Немецкий военный танк Leopard-2. Архивное фото
МОСКВА, 23 апреля — РИА Новости. Германии и Франции "должно быть стыдно" из-за отказа активно вооружать Украину для противостояния России, пишет газета The Telegraph.
"Канцлер Германии Олаф Шольц проявляет позорную слабость в деле поддержки Киева", — возмутились авторы британского издания.
Как отмечается в статье, французский президент Эммануэль Макрон в последнее время несколько ужесточил антироссийскую риторику, но его стремление сгладить конфликт вызывает недовольство у союзников, особенно у Польши. Европейские политики больше не могут оправдываться, они должны идти в ногу с остальными членами западного альянса, считают английские журналисты.
"Германия уже подорвала свою репутацию. <…> Евросоюз оказался бесполезен, несмотря на то, что претендовал на роль супердержавы", — заключили обозреватели.
Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.
Как уточнили в оборонном ведомстве, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. Армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины.