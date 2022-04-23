https://ria.ru/20220423/oruzhie-1785092042.html

В Британии назвали отказ Германии и Франции противостоять России "позором"

В Британии назвали отказ Германии и Франции противостоять России "позором" - РИА Новости, 23.04.2022

В Британии назвали отказ Германии и Франции противостоять России "позором"

Германии и Франции "должно быть стыдно" из-за отказа активно вооружать Украину для противостояния России, пишет газета The Telegraph. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T16:19

2022-04-23T16:19

2022-04-23T17:24

в мире

эммануэль макрон

олаф шольц

россия

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вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

польша

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МОСКВА, 23 апреля — РИА Новости. Германии и Франции "должно быть стыдно" из-за отказа активно вооружать Украину для противостояния России, пишет газета The Telegraph.Как отмечается в статье, французский президент Эммануэль Макрон в последнее время несколько ужесточил антироссийскую риторику, но его стремление сгладить конфликт вызывает недовольство у союзников, особенно у Польши. Европейские политики больше не могут оправдываться, они должны идти в ногу с остальными членами западного альянса, считают английские журналисты."Германия уже подорвала свою репутацию. <…> Евросоюз оказался бесполезен, несмотря на то, что претендовал на роль супердержавы", — заключили обозреватели.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт на Украине, поставляя туда оружие. В Минобороны предупредили, что грузы станут законными целями для ВКС на территории соседнего государства.Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.Как уточнили в оборонном ведомстве, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. Армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220422/zayavlenie-1785016011.html

https://ria.ru/20220420/germaniya-1784584026.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, россия, украина, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, польша, германия, франция, великобритания