https://ria.ru/20220423/oruzhie-1785065265.html
США остаются единственной страной КЗХО с большим арсеналом химоружия
США остаются единственной страной КЗХО с большим арсеналом химоружия - РИА Новости, 23.04.2022
США остаются единственной страной КЗХО с большим арсеналом химоружия
США являются единственной страной, подписавшей Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), у которой до сих пор остаётся внушительный арсенал боевых... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:36
2022-04-23T11:36
2022-04-23T11:36
обострение ситуации в днр и лнр
сша
организация по запрещению химического оружия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США являются единственной страной, подписавшей Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), у которой до сих пор остаётся внушительный арсенал боевых отравляющих веществ, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Хотелось бы напомнить, что Российская Федерация полностью уничтожила свой химический арсенал 27 сентября 2017 года, что подтверждено сертификатом ОЗХО. В свою очередь, США, располагая мощнейшим финансово- экономическим и техническим потенциалом, является единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химического оружия, до сих пор обладающей внушительным арсеналом боевых отравляющих веществ", - сказал он.
https://ria.ru/20220423/provokatsii-1785063447.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, организация по запрещению химического оружия, министерство обороны рф (минобороны рф)
США остаются единственной страной КЗХО с большим арсеналом химоружия
Минобороны: США остаются единственной страной КЗХО с большим арсеналом химического оружия