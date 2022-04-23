https://ria.ru/20220423/oruzhie-1785065265.html

США остаются единственной страной КЗХО с большим арсеналом химоружия

США остаются единственной страной КЗХО с большим арсеналом химоружия - РИА Новости, 23.04.2022

США остаются единственной страной КЗХО с большим арсеналом химоружия

США являются единственной страной, подписавшей Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), у которой до сих пор остаётся внушительный арсенал боевых... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T11:36

2022-04-23T11:36

2022-04-23T11:36

обострение ситуации в днр и лнр

сша

организация по запрещению химического оружия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США являются единственной страной, подписавшей Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), у которой до сих пор остаётся внушительный арсенал боевых отравляющих веществ, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Хотелось бы напомнить, что Российская Федерация полностью уничтожила свой химический арсенал 27 сентября 2017 года, что подтверждено сертификатом ОЗХО. В свою очередь, США, располагая мощнейшим финансово- экономическим и техническим потенциалом, является единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химического оружия, до сих пор обладающей внушительным арсеналом боевых отравляющих веществ", - сказал он.

https://ria.ru/20220423/provokatsii-1785063447.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сша, организация по запрещению химического оружия, министерство обороны рф (минобороны рф)