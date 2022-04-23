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США остаются единственной страной КЗХО с большим арсеналом химоружия - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/oruzhie-1785065265.html
США остаются единственной страной КЗХО с большим арсеналом химоружия
США остаются единственной страной КЗХО с большим арсеналом химоружия - РИА Новости, 23.04.2022
США остаются единственной страной КЗХО с большим арсеналом химоружия
США являются единственной страной, подписавшей Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), у которой до сих пор остаётся внушительный арсенал боевых... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:36
2022-04-23T11:36
обострение ситуации в днр и лнр
сша
организация по запрещению химического оружия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США являются единственной страной, подписавшей Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), у которой до сих пор остаётся внушительный арсенал боевых отравляющих веществ, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Хотелось бы напомнить, что Российская Федерация полностью уничтожила свой химический арсенал 27 сентября 2017 года, что подтверждено сертификатом ОЗХО. В свою очередь, США, располагая мощнейшим финансово- экономическим и техническим потенциалом, является единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химического оружия, до сих пор обладающей внушительным арсеналом боевых отравляющих веществ", - сказал он.
https://ria.ru/20220423/provokatsii-1785063447.html
сша
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сша, организация по запрещению химического оружия, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:36 23.04.2022
 
США остаются единственной страной КЗХО с большим арсеналом химоружия

Минобороны: США остаются единственной страной КЗХО с большим арсеналом химического оружия

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США являются единственной страной, подписавшей Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), у которой до сих пор остаётся внушительный арсенал боевых отравляющих веществ, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Хотелось бы напомнить, что Российская Федерация полностью уничтожила свой химический арсенал 27 сентября 2017 года, что подтверждено сертификатом ОЗХО. В свою очередь, США, располагая мощнейшим финансово- экономическим и техническим потенциалом, является единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химического оружия, до сих пор обладающей внушительным арсеналом боевых отравляющих веществ", - сказал он.
Кириллов: США готовят на Украине провокации для обвинения России - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 11:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США готовят провокации против российских Вооруженных сил
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСШАОрганизация по запрещению химического оружияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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