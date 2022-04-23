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Минобороны ответило на заявления о возможном применении ЯО на Украине - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/oruzhie-1785064602.html
Минобороны ответило на заявления о возможном применении ЯО на Украине
Минобороны ответило на заявления о возможном применении ЯО на Украине - РИА Новости, 23.04.2022
Минобороны ответило на заявления о возможном применении ЯО на Украине
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов назвал абсурдным заявление директора ЦРУ о возможном применении Россией... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:32
2022-04-23T11:32
обострение ситуации в днр и лнр
россия
центральное разведывательное управление (цру)
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
сша
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов назвал абсурдным заявление директора ЦРУ о возможном применении Россией тактического ядерного вооружения на Украине."Заявление директора ЦРУ Бернса о возможном применении Россией тактического ядерного оружия является абсурдным", - сказал Кириллов на брифинге в субботу.Он подчеркнул, что при современном уровне технической оснащенности международной системы мониторинга ядерных испытаний скрыть применение такого вида оружия было бы невозможно."Если это не понимает директор ЦРУ, то он либо непрофессионал, либо его вводят в заблуждение", - добавил Кириллов.
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россия, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны рф (минобороны рф), украина, сша
11:32 23.04.2022
 
Минобороны ответило на заявления о возможном применении ЯО на Украине

Минобороны назвало заявления о возможном применении ядерного оружия на Украине абсурдными

© РИА НовостиРоссийский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Российский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости
Российский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов назвал абсурдным заявление директора ЦРУ о возможном применении Россией тактического ядерного вооружения на Украине.
"Заявление директора ЦРУ Бернса о возможном применении Россией тактического ядерного оружия является абсурдным", - сказал Кириллов на брифинге в субботу.
Он подчеркнул, что при современном уровне технической оснащенности международной системы мониторинга ядерных испытаний скрыть применение такого вида оружия было бы невозможно.
"Если это не понимает директор ЦРУ, то он либо непрофессионал, либо его вводят в заблуждение", - добавил Кириллов.
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