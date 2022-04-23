https://ria.ru/20220423/oruzhie-1785064602.html

Минобороны ответило на заявления о возможном применении ЯО на Украине

Минобороны ответило на заявления о возможном применении ЯО на Украине - РИА Новости, 23.04.2022

Минобороны ответило на заявления о возможном применении ЯО на Украине

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов назвал абсурдным заявление директора ЦРУ о возможном применении Россией... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T11:32

2022-04-23T11:32

2022-04-23T11:32

обострение ситуации в днр и лнр

россия

центральное разведывательное управление (цру)

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

сша

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов назвал абсурдным заявление директора ЦРУ о возможном применении Россией тактического ядерного вооружения на Украине."Заявление директора ЦРУ Бернса о возможном применении Россией тактического ядерного оружия является абсурдным", - сказал Кириллов на брифинге в субботу.Он подчеркнул, что при современном уровне технической оснащенности международной системы мониторинга ядерных испытаний скрыть применение такого вида оружия было бы невозможно."Если это не понимает директор ЦРУ, то он либо непрофессионал, либо его вводят в заблуждение", - добавил Кириллов.

https://ria.ru/20220423/stsenariy-1785064443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны рф (минобороны рф), украина, сша