СК возбудил новые уголовные дела по обстрелам населенных пунктов ДНР и ЛНР
СК возбудил новые уголовные дела после обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР
Здание Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела после массированных обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"По фактам обстрелов военнослужащими Вооруженных сил Украины и другими украинскими воинскими формированиями населенных пунктов ЛНР и ДНР, приведших к гибели, ранению людей и повреждению инфраструктуры, возбуждено еще два уголовных дела. Действия украинских силовиков квалифицируются по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 22-23 апреля украинские силовики обстреляли из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в городах Шахтерск, Ясиноватая, Мариуполь и населенном пункте Нескучное в ДНР. В результате обстрелов были повреждены 11 жилых домов и здание суда. Погибли шесть мирных жителей, трое получили ранения.
Кроме того, при аналогичных обстоятельствах украинские силовики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в городах Первомайск, Кировск, Золотое-5 Первомайского района, поселок Голубовское Попаснянского района и Новоайдар в ЛНР. В результате этого произошло возгорание дома, в населённых пунктах повреждено 28 жилых домов, хозяйственные постройки, транспортные средства граждан. В лечебное учреждение ЛНР за медицинской помощью обратилась мирная жительница, получившая ранения при обстреле ВСУ города Попасная 25 марта.
"Следственным комитетом будет продолжена работа по фиксации и сбору всех доказательств преступлений киевского режима. Лица, причастные к их совершению, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности", - заключают в ведомстве.