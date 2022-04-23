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СК возбудил новые уголовные дела по обстрелам населенных пунктов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/obstrely-1785115739.html
СК возбудил новые уголовные дела по обстрелам населенных пунктов ДНР и ЛНР
СК возбудил новые уголовные дела по обстрелам населенных пунктов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.04.2022
СК возбудил новые уголовные дела по обстрелам населенных пунктов ДНР и ЛНР
Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела после массированных обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T20:39
2022-04-23T20:39
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела после массированных обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ."По фактам обстрелов военнослужащими Вооруженных сил Украины и другими украинскими воинскими формированиями населенных пунктов ЛНР и ДНР, приведших к гибели, ранению людей и повреждению инфраструктуры, возбуждено еще два уголовных дела. Действия украинских силовиков квалифицируются по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 22-23 апреля украинские силовики обстреляли из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в городах Шахтерск, Ясиноватая, Мариуполь и населенном пункте Нескучное в ДНР. В результате обстрелов были повреждены 11 жилых домов и здание суда. Погибли шесть мирных жителей, трое получили ранения.Кроме того, при аналогичных обстоятельствах украинские силовики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в городах Первомайск, Кировск, Золотое-5 Первомайского района, поселок Голубовское Попаснянского района и Новоайдар в ЛНР. В результате этого произошло возгорание дома, в населённых пунктах повреждено 28 жилых домов, хозяйственные постройки, транспортные средства граждан. В лечебное учреждение ЛНР за медицинской помощью обратилась мирная жительница, получившая ранения при обстреле ВСУ города Попасная 25 марта."Следственным комитетом будет продолжена работа по фиксации и сбору всех доказательств преступлений киевского режима. Лица, причастные к их совершению, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности", - заключают в ведомстве.
https://ria.ru/20220423/donbass-1785101459.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
20:39 23.04.2022
 
СК возбудил новые уголовные дела по обстрелам населенных пунктов ДНР и ЛНР

СК возбудил новые уголовные дела после обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве
Здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела после массированных обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"По фактам обстрелов военнослужащими Вооруженных сил Украины и другими украинскими воинскими формированиями населенных пунктов ЛНР и ДНР, приведших к гибели, ранению людей и повреждению инфраструктуры, возбуждено еще два уголовных дела. Действия украинских силовиков квалифицируются по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Работа следователей на месте обстрела города Фрунзе в ЛНР
Вчера, 18:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СК возбудил дело об обстреле со стороны ВСУ города Фрунзе в ЛНР
По данным следствия, 22-23 апреля украинские силовики обстреляли из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в городах Шахтерск, Ясиноватая, Мариуполь и населенном пункте Нескучное в ДНР. В результате обстрелов были повреждены 11 жилых домов и здание суда. Погибли шесть мирных жителей, трое получили ранения.
Кроме того, при аналогичных обстоятельствах украинские силовики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в городах Первомайск, Кировск, Золотое-5 Первомайского района, поселок Голубовское Попаснянского района и Новоайдар в ЛНР. В результате этого произошло возгорание дома, в населённых пунктах повреждено 28 жилых домов, хозяйственные постройки, транспортные средства граждан. В лечебное учреждение ЛНР за медицинской помощью обратилась мирная жительница, получившая ранения при обстреле ВСУ города Попасная 25 марта.
"Следственным комитетом будет продолжена работа по фиксации и сбору всех доказательств преступлений киевского режима. Лица, причастные к их совершению, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности", - заключают в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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