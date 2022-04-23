https://ria.ru/20220423/obstrely-1785115739.html

СК возбудил новые уголовные дела по обстрелам населенных пунктов ДНР и ЛНР

СК возбудил новые уголовные дела по обстрелам населенных пунктов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.04.2022

СК возбудил новые уголовные дела по обстрелам населенных пунктов ДНР и ЛНР

Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела после массированных обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T20:39

2022-04-23T20:39

2022-04-23T20:39

обострение ситуации в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела после массированных обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ."По фактам обстрелов военнослужащими Вооруженных сил Украины и другими украинскими воинскими формированиями населенных пунктов ЛНР и ДНР, приведших к гибели, ранению людей и повреждению инфраструктуры, возбуждено еще два уголовных дела. Действия украинских силовиков квалифицируются по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 22-23 апреля украинские силовики обстреляли из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в городах Шахтерск, Ясиноватая, Мариуполь и населенном пункте Нескучное в ДНР. В результате обстрелов были повреждены 11 жилых домов и здание суда. Погибли шесть мирных жителей, трое получили ранения.Кроме того, при аналогичных обстоятельствах украинские силовики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в городах Первомайск, Кировск, Золотое-5 Первомайского района, поселок Голубовское Попаснянского района и Новоайдар в ЛНР. В результате этого произошло возгорание дома, в населённых пунктах повреждено 28 жилых домов, хозяйственные постройки, транспортные средства граждан. В лечебное учреждение ЛНР за медицинской помощью обратилась мирная жительница, получившая ранения при обстреле ВСУ города Попасная 25 марта."Следственным комитетом будет продолжена работа по фиксации и сбору всех доказательств преступлений киевского режима. Лица, причастные к их совершению, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности", - заключают в ведомстве.

https://ria.ru/20220423/donbass-1785101459.html

https://ria.ru/20220423/diversanty-1785059190.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)