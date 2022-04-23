https://ria.ru/20220423/obstrely-1785067079.html
ВСУ за сутки выпустили 176 снарядов и мин по шести населенным пунктам ДНР
ВСУ за сутки выпустили 176 снарядов и мин по шести населенным пунктам ДНР - РИА Новости, 23.04.2022
ВСУ за сутки выпустили 176 снарядов и мин по шести населенным пунктам ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки выпустили 176 снарядов и мин крупных калибров, в том числе из систем залпового огня БМ-21 "Град", под обстрелы попали... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T12:00
2022-04-23T12:00
2022-04-23T12:01
обострение ситуации в днр и лнр
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украина
днр
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки выпустили 176 снарядов и мин крупных калибров, в том числе из систем залпового огня БМ-21 "Град", под обстрелы попали районы шести населенных пунктов, говорится в сообщении Народной милиции ДНР."За прошедшие сутки противник выпустил 176 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали районы шести населённых пунктов республики", - заявили в ведомстве.Отмечается, что в результате обстрелов шесть мирных жителей получили ранения, 12 жилых домостроений повреждены.
https://ria.ru/20220423/voyna-1785064737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, днр
12:00 23.04.2022 (обновлено: 12:01 23.04.2022)
ВСУ за сутки выпустили 176 снарядов и мин по шести населенным пунктам ДНР
ДНР: ВСУ за сутки выпустили 176 снарядов и мин по шести населенным пунктам республики