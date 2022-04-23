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ВСУ за сутки выпустили 176 снарядов и мин по шести населенным пунктам ДНР - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/obstrely-1785067079.html
ВСУ за сутки выпустили 176 снарядов и мин по шести населенным пунктам ДНР
ВСУ за сутки выпустили 176 снарядов и мин по шести населенным пунктам ДНР - РИА Новости, 23.04.2022
ВСУ за сутки выпустили 176 снарядов и мин по шести населенным пунктам ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки выпустили 176 снарядов и мин крупных калибров, в том числе из систем залпового огня БМ-21 "Град", под обстрелы попали... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T12:00
2022-04-23T12:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки выпустили 176 снарядов и мин крупных калибров, в том числе из систем залпового огня БМ-21 "Град", под обстрелы попали районы шести населенных пунктов, говорится в сообщении Народной милиции ДНР."За прошедшие сутки противник выпустил 176 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали районы шести населённых пунктов республики", - заявили в ведомстве.Отмечается, что в результате обстрелов шесть мирных жителей получили ранения, 12 жилых домостроений повреждены.
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в мире, украина, днр
12:00 23.04.2022 (обновлено: 12:01 23.04.2022)
 
ВСУ за сутки выпустили 176 снарядов и мин по шести населенным пунктам ДНР

ДНР: ВСУ за сутки выпустили 176 снарядов и мин по шести населенным пунктам республики

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки выпустили 176 снарядов и мин крупных калибров, в том числе из систем залпового огня БМ-21 "Град", под обстрелы попали районы шести населенных пунктов, говорится в сообщении Народной милиции ДНР.
"За прошедшие сутки противник выпустил 176 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали районы шести населённых пунктов республики", - заявили в ведомстве.
Отмечается, что в результате обстрелов шесть мирных жителей получили ранения, 12 жилых домостроений повреждены.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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