https://ria.ru/20220423/obstrely-1785067079.html

ВСУ за сутки выпустили 176 снарядов и мин по шести населенным пунктам ДНР

ВСУ за сутки выпустили 176 снарядов и мин по шести населенным пунктам ДНР - РИА Новости, 23.04.2022

ВСУ за сутки выпустили 176 снарядов и мин по шести населенным пунктам ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки выпустили 176 снарядов и мин крупных калибров, в том числе из систем залпового огня БМ-21 "Град", под обстрелы попали... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T12:00

2022-04-23T12:00

2022-04-23T12:01

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки выпустили 176 снарядов и мин крупных калибров, в том числе из систем залпового огня БМ-21 "Град", под обстрелы попали районы шести населенных пунктов, говорится в сообщении Народной милиции ДНР."За прошедшие сутки противник выпустил 176 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали районы шести населённых пунктов республики", - заявили в ведомстве.Отмечается, что в результате обстрелов шесть мирных жителей получили ранения, 12 жилых домостроений повреждены.

https://ria.ru/20220423/voyna-1785064737.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, днр