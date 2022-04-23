https://ria.ru/20220423/obstrely-1785058907.html

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР за два с половиной часа

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР за два с половиной часа - РИА Новости, 23.04.2022

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР за два с половиной часа

Украинские войска за два с половиной часа выпустили 38 мин и обстреляли снарядами крупных калибров населенные пункты Зайцево Южное, Горловка и Шахта Гагарина в... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T10:32

2022-04-23T10:32

2022-04-23T10:32

обострение ситуации в днр и лнр

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горловка

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска за два с половиной часа выпустили 38 мин и обстреляли снарядами крупных калибров населенные пункты Зайцево Южное, Горловка и Шахта Гагарина в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что по Зайцево Южному украинские войска выпустили 16 мин калибром 120 миллиметров и три снаряда калибром 122 миллиметра, по Горловке 19 мин калибром 120 миллиметров, а по Шахте Гагарина - три гранаты из СПГ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220423/azov-1785057945.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, горловка, украина, днр