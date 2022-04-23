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ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР за два с половиной часа - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/obstrely-1785058907.html
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР за два с половиной часа
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР за два с половиной часа - РИА Новости, 23.04.2022
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР за два с половиной часа
Украинские войска за два с половиной часа выпустили 38 мин и обстреляли снарядами крупных калибров населенные пункты Зайцево Южное, Горловка и Шахта Гагарина в... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T10:32
2022-04-23T10:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
украина
днр
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска за два с половиной часа выпустили 38 мин и обстреляли снарядами крупных калибров населенные пункты Зайцево Южное, Горловка и Шахта Гагарина в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что по Зайцево Южному украинские войска выпустили 16 мин калибром 120 миллиметров и три снаряда калибром 122 миллиметра, по Горловке 19 мин калибром 120 миллиметров, а по Шахте Гагарина - три гранаты из СПГ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220423/azov-1785057945.html
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в мире, горловка, украина, днр
10:32 23.04.2022
 
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР за два с половиной часа

ДНР: украинские войска выпустили 38 мин по территории республики за 2,5 часа

© РИА Новости / Валерий МельниковЖенщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома
Женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска за два с половиной часа выпустили 38 мин и обстреляли снарядами крупных калибров населенные пункты Зайцево Южное, Горловка и Шахта Гагарина в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что по Зайцево Южному украинские войска выпустили 16 мин калибром 120 миллиметров и три снаряда калибром 122 миллиметра, по Горловке 19 мин калибром 120 миллиметров, а по Шахте Гагарина - три гранаты из СПГ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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