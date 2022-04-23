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Украинские войска снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/obstrely-1785044101.html
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Украинские войска снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.04.2022
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Украинские войска в 06.50 снова обстреляли город Горловка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T07:28
2022-04-23T07:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
украина
россия
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 06.50 снова обстреляли город Горловка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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в мире, горловка, украина, россия
07:28 23.04.2022
 
Украинские войска снова обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке в ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоврежденный в результате обстрела жилой дом в Горловке
Поврежденный в результате обстрела жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 06.50 снова обстреляли город Горловка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 06:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли поселок Зайцево в ДНР
 
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