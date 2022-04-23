https://ria.ru/20220423/obstrel-1785120033.html

СК расследует факт обстрела пропускного пункта в Курской области

СК расследует факт обстрела пропускного пункта в Курской области - РИА Новости, 23.04.2022

СК расследует факт обстрела пропускного пункта в Курской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и расследовать факт обстрела пропускного пункта в Курской области со РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T21:27

2022-04-23T21:27

2022-04-23T21:33

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

украина

обострение ситуации в днр и лнр

курская область

роман старовойт

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и расследовать факт обстрела пропускного пункта в Курской области со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщал, что пункт пропуска на границе в Глушковском районе в субботу обстреляли со стороны Украины, пострадавших нет, загорелось помещение Россельхознадзора."Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело и расследовать факт обстрела пропускного пункта в Курской области со стороны Украины", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/bastrykin-1784386838.html

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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, украина, курская область, роман старовойт