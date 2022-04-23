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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из САУ "Нона"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из САУ "Нона" - РИА Новости, 23.04.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из САУ "Нона"

Украинские войска в 19.20 выпустили 3 мины калибром 120 мм из САУ "Нона" по Ясиноватой в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T20:04

2022-04-23T20:04

2022-04-23T20:04

обострение ситуации в днр и лнр

днр

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 19.20 выпустили 3 мины калибром 120 мм из САУ "Нона" по Ясиноватой в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:20 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 3 мины калибром 120 мм из САУ "Нона", - говорится в сообщении представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

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днр, в мире, ясиноватая, украина, вооруженные силы украины