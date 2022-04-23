https://ria.ru/20220423/obstrel-1785111220.html

МО: ВКС России в течение дня поразили 22 военных объекта Украины

МО: ВКС России в течение дня поразили 22 военных объекта Украины - РИА Новости, 23.04.2022

МО: ВКС России в течение дня поразили 22 военных объекта Украины

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поразили в течение дня 22 военных объекта Украины, сообщил журналистам официальный представитель... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T19:42

2022-04-23T19:42

2022-04-23T19:56

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей лавров

украина

краматорск

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поразили в течение дня 22 военных объекта Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 22 военных объекта Украины. В том числе: два командно-наблюдательных пункта батальона и один пункт управления бригады, 11 опорных пунктов, а также мест сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Потери националистов составили до 200 человек личного состава и более 30 единиц бронетехники и автомобилей", - сказал он.Генерал уточнил, что в районах Ильичевка и Краматорск уничтожены три склада вооружения, военной техники и боеприпасов. В районе населенного пункта Новая Дмитровка в результате удара уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук М1" и три радиолокационные станции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

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украина

краматорск

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министерство обороны рф (минобороны рф), сергей лавров, украина, краматорск, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины