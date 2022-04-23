19:21 23.04.2022 (обновлено: 19:27 23.04.2022)
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМногоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ, Донецк
Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ, Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 18.15 выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, следует из заявления представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 18.15... Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.