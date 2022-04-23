https://ria.ru/20220423/obstrel-1785104783.html
Украинские войска обстреляли Старомихайловку
Украинские войска обстреляли Старомихайловку - РИА Новости, 23.04.2022
Украинские войска обстреляли Старомихайловку
Украинские войска в 18.00 обстреляли населенный пункт Старомихайловка в ДНР, выпустив пять мин калибром 120 мм, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T18:38
2022-04-23T18:38
2022-04-23T18:38
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 18.00 обстреляли населенный пункт Старомихайловка в ДНР, выпустив пять мин калибром 120 мм, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.00 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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в мире, донбасс, украина, россия, днр
Украинские войска обстреляли Старомихайловку
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Старомихайловку