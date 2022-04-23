https://ria.ru/20220423/obstrel-1785083140.html
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 23.04.2022
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки в Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T14:38
2022-04-23T14:38
2022-04-23T14:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775770383_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8171ec259899fbcb41ba2941c404ac01.jpg
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки в Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о пострадавшей мирной жительнице 1962 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) населенного пункта Горловка (поселок Победа)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/obstrely-1785049656.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775770383_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_603349e3a71474e6125773347d89f042.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
В ДНР сообщили, что в результате обстрела ВСУ Горловки пострадала мирная жительница