https://ria.ru/20220423/obstrel-1785083140.html

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 23.04.2022

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки в Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T14:38

2022-04-23T14:38

2022-04-23T14:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки в Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о пострадавшей мирной жительнице 1962 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) населенного пункта Горловка (поселок Победа)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/obstrely-1785049656.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк