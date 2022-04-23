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При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/obstrel-1785083140.html
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 23.04.2022
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки в Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T14:38
2022-04-23T14:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки в Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о пострадавшей мирной жительнице 1962 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) населенного пункта Горловка (поселок Победа)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/obstrely-1785049656.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
14:38 23.04.2022
 
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница

В ДНР сообщили, что в результате обстрела ВСУ Горловки пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки в Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о пострадавшей мирной жительнице 1962 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) населенного пункта Горловка (поселок Победа)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
08:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Зайцево Южное и Горловку
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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