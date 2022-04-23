Украинские войска обстреляли Лозовое в ДНР
Украинские войска обстреляли Лозовое в ДНР минами калибра 82 миллиметра
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Лозовое в ДНР, выпущено шесть мин калибром 82 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Пески - н.п. Лозовое: выпущено 6 мин калибром 82 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 11.55.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.