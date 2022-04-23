https://ria.ru/20220423/nagrada-1785104130.html

Замминистра обороны наградил военных, отличившихся во время спецоперации

Замминистра обороны наградил военных, отличившихся во время спецоперации - РИА Новости, 23.04.2022

Замминистра обороны наградил военных, отличившихся во время спецоперации

Отличившиеся в ходе специальной военной операции на Украине российские военнослужащие получили медали "За отвагу" и "Медаль Суворова", сообщили в субботу в... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T18:35

2022-04-23T18:35

2022-04-23T18:36

безопасность

тимур иванов

сергей шойгу

красногорск

россия

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Отличившиеся в ходе специальной военной операции на Украине российские военнослужащие получили медали "За отвагу" и "Медаль Суворова", сообщили в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в центральном военном клиническом госпитале им. А.А.Вишневского Минобороны России в подмосковном Красногорске вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик", - говорится в сообщении.Отмечается, что военнослужащие получили медали "За отвагу" и "Медаль Суворова" в соответствии с Указом Президента России. Иванов от имени министра обороны РФ Сергея Шойгу поблагодарил военнослужащих за героизм и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, а также пожелал им скорейшего выздоровления.Сержант Сергей Полянский, получивший "Медаль Суворова", попросил оказать ему содействие в поступлении в высшее военное учебное заведение, уточняется в сообщении."Несмотря на полученные тяжелые ранения и затрудненную речь, Сергей рассказал что, вернувшись из района проведения специальной операции он твердо решил учиться и стать кадровым офицером и продолжить военную службу. Также сержант Полянский добавил, что мечтает стать военным переводчиком, например с арабского языка", - рассказали в военном ведомстве.Там же добавили, что поступившие в медицинское учреждение военнослужащие, нуждавшиеся в оперативном вмешательстве, уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. Пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь, в госпитале принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления здоровья военнослужащих, отметили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20220421/voennye-1784640850.html

https://ria.ru/20220418/nagrady-1784168426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, тимур иванов, сергей шойгу, красногорск, россия