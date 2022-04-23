https://ria.ru/20220423/nagrada-1785104130.html
Замминистра обороны наградил военных, отличившихся во время спецоперации
Замминистра обороны наградил военных, отличившихся во время спецоперации - РИА Новости, 23.04.2022
Замминистра обороны наградил военных, отличившихся во время спецоперации
Отличившиеся в ходе специальной военной операции на Украине российские военнослужащие получили медали "За отвагу" и "Медаль Суворова", сообщили в субботу в... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T18:35
2022-04-23T18:35
2022-04-23T18:36
безопасность
тимур иванов
сергей шойгу
красногорск
россия
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Отличившиеся в ходе специальной военной операции на Украине российские военнослужащие получили медали "За отвагу" и "Медаль Суворова", сообщили в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в центральном военном клиническом госпитале им. А.А.Вишневского Минобороны России в подмосковном Красногорске вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик", - говорится в сообщении.Отмечается, что военнослужащие получили медали "За отвагу" и "Медаль Суворова" в соответствии с Указом Президента России. Иванов от имени министра обороны РФ Сергея Шойгу поблагодарил военнослужащих за героизм и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, а также пожелал им скорейшего выздоровления.Сержант Сергей Полянский, получивший "Медаль Суворова", попросил оказать ему содействие в поступлении в высшее военное учебное заведение, уточняется в сообщении."Несмотря на полученные тяжелые ранения и затрудненную речь, Сергей рассказал что, вернувшись из района проведения специальной операции он твердо решил учиться и стать кадровым офицером и продолжить военную службу. Также сержант Полянский добавил, что мечтает стать военным переводчиком, например с арабского языка", - рассказали в военном ведомстве.Там же добавили, что поступившие в медицинское учреждение военнослужащие, нуждавшиеся в оперативном вмешательстве, уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. Пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь, в госпитале принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления здоровья военнослужащих, отметили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20220421/voennye-1784640850.html
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безопасность, тимур иванов, сергей шойгу, красногорск, россия
18:35 23.04.2022 (обновлено: 18:36 23.04.2022)
Замминистра обороны наградил военных, отличившихся во время спецоперации
Замминистра обороны Тимур Иванов наградил военных, отличившихся во время спецоперации
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Отличившиеся в ходе специальной военной операции на Украине российские военнослужащие получили медали "За отвагу" и "Медаль Суворова", сообщили в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов
в центральном военном клиническом госпитале им. А.А.Вишневского Минобороны России в подмосковном Красногорске
вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие получили медали "За отвагу" и "Медаль Суворова" в соответствии с Указом Президента России. Иванов от имени министра обороны РФ Сергея Шойгу
поблагодарил военнослужащих за героизм и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, а также пожелал им скорейшего выздоровления.
Сержант Сергей Полянский, получивший "Медаль Суворова", попросил оказать ему содействие в поступлении в высшее военное учебное заведение, уточняется в сообщении.
"Несмотря на полученные тяжелые ранения и затрудненную речь, Сергей рассказал что, вернувшись из района проведения специальной операции он твердо решил учиться и стать кадровым офицером и продолжить военную службу. Также сержант Полянский добавил, что мечтает стать военным переводчиком, например с арабского языка", - рассказали в военном ведомстве.
Там же добавили, что поступившие в медицинское учреждение военнослужащие, нуждавшиеся в оперативном вмешательстве, уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. Пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь, в госпитале принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления здоровья военнослужащих, отметили в военном ведомстве.