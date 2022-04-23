Рейтинг@Mail.ru
Замминистра обороны наградил военных, отличившихся во время спецоперации - РИА Новости, 23.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220423/nagrada-1785104130.html
Замминистра обороны наградил военных, отличившихся во время спецоперации
Замминистра обороны наградил военных, отличившихся во время спецоперации - РИА Новости, 23.04.2022
Замминистра обороны наградил военных, отличившихся во время спецоперации
Отличившиеся в ходе специальной военной операции на Украине российские военнослужащие получили медали "За отвагу" и "Медаль Суворова", сообщили в субботу в... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T18:35
2022-04-23T18:36
безопасность
тимур иванов
сергей шойгу
красногорск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785103736_117:0:3758:2048_1920x0_80_0_0_b612506f656d7a03d26a2f997c8ab30b.jpg
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Отличившиеся в ходе специальной военной операции на Украине российские военнослужащие получили медали "За отвагу" и "Медаль Суворова", сообщили в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в центральном военном клиническом госпитале им. А.А.Вишневского Минобороны России в подмосковном Красногорске вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик", - говорится в сообщении.Отмечается, что военнослужащие получили медали "За отвагу" и "Медаль Суворова" в соответствии с Указом Президента России. Иванов от имени министра обороны РФ Сергея Шойгу поблагодарил военнослужащих за героизм и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, а также пожелал им скорейшего выздоровления.Сержант Сергей Полянский, получивший "Медаль Суворова", попросил оказать ему содействие в поступлении в высшее военное учебное заведение, уточняется в сообщении."Несмотря на полученные тяжелые ранения и затрудненную речь, Сергей рассказал что, вернувшись из района проведения специальной операции он твердо решил учиться и стать кадровым офицером и продолжить военную службу. Также сержант Полянский добавил, что мечтает стать военным переводчиком, например с арабского языка", - рассказали в военном ведомстве.Там же добавили, что поступившие в медицинское учреждение военнослужащие, нуждавшиеся в оперативном вмешательстве, уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. Пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь, в госпитале принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления здоровья военнослужащих, отметили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20220421/voennye-1784640850.html
https://ria.ru/20220418/nagrady-1784168426.html
красногорск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785103736_572:0:3303:2048_1920x0_80_0_0_720eb6f317721e151335795aa6e8c430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, тимур иванов, сергей шойгу, красногорск, россия
18:35 23.04.2022 (обновлено: 18:36 23.04.2022)
 
Замминистра обороны наградил военных, отличившихся во время спецоперации

Замминистра обороны Тимур Иванов наградил военных, отличившихся во время спецоперации

© Минобороны РоссииЗаместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов вручил государственные награды участникам специальной военной операции
Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов вручил государственные награды участникам специальной военной операции
© Минобороны России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Отличившиеся в ходе специальной военной операции на Украине российские военнослужащие получили медали "За отвагу" и "Медаль Суворова", сообщили в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в центральном военном клиническом госпитале им. А.А.Вишневского Минобороны России в подмосковном Красногорске вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик", - говорится в сообщении.
© Минобороны РоссииСержант Сергей Полянский, получивший "Медаль Суворова"
Сержант Сергей Полянский, получивший Медаль Суворова
© Минобороны России
Сержант Сергей Полянский, получивший "Медаль Суворова"
Отмечается, что военнослужащие получили медали "За отвагу" и "Медаль Суворова" в соответствии с Указом Президента России. Иванов от имени министра обороны РФ Сергея Шойгу поблагодарил военнослужащих за героизм и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, а также пожелал им скорейшего выздоровления.
Сержант Сергей Полянский, получивший "Медаль Суворова", попросил оказать ему содействие в поступлении в высшее военное учебное заведение, уточняется в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 10:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин попросил Шойгу представить российских военных к наградам за Мариуполь
"Несмотря на полученные тяжелые ранения и затрудненную речь, Сергей рассказал что, вернувшись из района проведения специальной операции он твердо решил учиться и стать кадровым офицером и продолжить военную службу. Также сержант Полянский добавил, что мечтает стать военным переводчиком, например с арабского языка", - рассказали в военном ведомстве.
Там же добавили, что поступившие в медицинское учреждение военнослужащие, нуждавшиеся в оперативном вмешательстве, уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. Пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь, в госпитале принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления здоровья военнослужащих, отметили в военном ведомстве.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 18:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин вручил военнослужащим ДНР государственные награды
 
БезопасностьТимур ИвановСергей ШойгуКрасногорскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала