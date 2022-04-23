https://ria.ru/20220423/moskva-1785268945.html
Московские дороги в субботу промоют шампунем во второй раз
Московские дороги в субботу промоют шампунем во второй раз - РИА Новости, 25.04.2022
Московские дороги в субботу промоют шампунем во второй раз
Вторая в этом году промывка дорог с шампунем пройдёт в субботу, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-23T12:32
2022-04-23T12:32
2022-04-25T11:08
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городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вторая в этом году промывка дорог с шампунем пройдёт в субботу, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков."Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. После этого будет проведена обычная мойка водой.В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.Он также уточнил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
https://ria.ru/20220422/moskva-1784991153.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости.
Вторая в этом году промывка дорог с шампунем пройдёт в субботу, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков
.
"Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. После этого будет проведена обычная мойка водой.
В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.
Он также уточнил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.