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Патриарх Кирилл призвал молиться о мире - РИА Новости, 23.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220423/molitvy-1785070410.html
Патриарх Кирилл призвал молиться о мире
Патриарх Кирилл призвал молиться о мире - РИА Новости, 23.04.2022
Патриарх Кирилл призвал молиться о мире
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне Пасхи призвал не поддаваться на дьявольское искушение разрушить единство христиан и молиться о том, чтобы... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T12:34
2022-04-23T12:34
религия
религия
пасха
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне Пасхи призвал не поддаваться на дьявольское искушение разрушить единство христиан и молиться о том, чтобы восторжествовал прочный мир."Сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих людей поселились ненависть, страх и вражда, особенно важно не забывать о своем христианском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесенные злом и неправдой", - говорится в патриаршем послании архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской православной церкви, опубликованном на ее сайте.По его словам, нельзя "поддаваться искушению врага рода человеческого, стремящегося разрушить благословенное единство между православными христианами". "Горячо молю Победителя смерти Господа Иисуса и прошу вас также возносить к Нему сугубые молитвы, дабы все средостения были преодолены, восторжествовал прочный мир, а раны разделений были бы уврачеваны Божественной благодатью", – говорится в послании.Предстоятель Русской церкви отметил, что для свидетельства о Воскресшем Спасителе вовсе необязательно идти или ехать куда-то далеко, подобно апостолам. "Вокруг нас немало людей, которые нуждаются в живом примере христианской веры, действующей любовью. Бог не требует от нас непосильных подвигов. Он лишь просит нас являть любовь друг к другу, помнить, что так мы оказываем любовь и Ему тоже. Добрая улыбка, внимание и чуткость к тем, кто рядом, вовремя сказанные слова утешения и поддержки порою могут стать самыми важными делами, которые мы имеем возможность совершить ради Воскресшего Христа", – сказал патриарх.Русская православная церковь отмечает Пасху в 2022 году 24 апреля. В Великую субботу, накануне праздника, в Иерусалиме ожидается схождение Благодатного огня, который традиционно доставляет к пасхальному патриаршему богослужению в Москве делегация Фонда Андрея Первозванного.
https://ria.ru/20220419/paskha-1784313598.html
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религия, пасха, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
12:34 23.04.2022
 
Патриарх Кирилл призвал молиться о мире

Патриарх Кирилл призвал молиться о мире накануне Пасхи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПразднование Рождества Христова в Москве
Празднование Рождества Христова в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне Пасхи призвал не поддаваться на дьявольское искушение разрушить единство христиан и молиться о том, чтобы восторжествовал прочный мир.
"Сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих людей поселились ненависть, страх и вражда, особенно важно не забывать о своем христианском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесенные злом и неправдой", - говорится в патриаршем послании архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской православной церкви, опубликованном на ее сайте.
По его словам, нельзя "поддаваться искушению врага рода человеческого, стремящегося разрушить благословенное единство между православными христианами". "Горячо молю Победителя смерти Господа Иисуса и прошу вас также возносить к Нему сугубые молитвы, дабы все средостения были преодолены, восторжествовал прочный мир, а раны разделений были бы уврачеваны Божественной благодатью", – говорится в послании.
Предстоятель Русской церкви отметил, что для свидетельства о Воскресшем Спасителе вовсе необязательно идти или ехать куда-то далеко, подобно апостолам. "Вокруг нас немало людей, которые нуждаются в живом примере христианской веры, действующей любовью. Бог не требует от нас непосильных подвигов. Он лишь просит нас являть любовь друг к другу, помнить, что так мы оказываем любовь и Ему тоже. Добрая улыбка, внимание и чуткость к тем, кто рядом, вовремя сказанные слова утешения и поддержки порою могут стать самыми важными делами, которые мы имеем возможность совершить ради Воскресшего Христа", – сказал патриарх.
Русская православная церковь отмечает Пасху в 2022 году 24 апреля. В Великую субботу, накануне праздника, в Иерусалиме ожидается схождение Благодатного огня, который традиционно доставляет к пасхальному патриаршему богослужению в Москве делегация Фонда Андрея Первозванного.
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