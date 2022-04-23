https://ria.ru/20220423/molitvy-1785070410.html

Патриарх Кирилл призвал молиться о мире

Патриарх Кирилл призвал молиться о мире - РИА Новости, 23.04.2022

Патриарх Кирилл призвал молиться о мире

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне Пасхи призвал не поддаваться на дьявольское искушение разрушить единство христиан и молиться о том, чтобы... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T12:34

2022-04-23T12:34

2022-04-23T12:34

религия

религия

пасха

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне Пасхи призвал не поддаваться на дьявольское искушение разрушить единство христиан и молиться о том, чтобы восторжествовал прочный мир."Сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих людей поселились ненависть, страх и вражда, особенно важно не забывать о своем христианском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесенные злом и неправдой", - говорится в патриаршем послании архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской православной церкви, опубликованном на ее сайте.По его словам, нельзя "поддаваться искушению врага рода человеческого, стремящегося разрушить благословенное единство между православными христианами". "Горячо молю Победителя смерти Господа Иисуса и прошу вас также возносить к Нему сугубые молитвы, дабы все средостения были преодолены, восторжествовал прочный мир, а раны разделений были бы уврачеваны Божественной благодатью", – говорится в послании.Предстоятель Русской церкви отметил, что для свидетельства о Воскресшем Спасителе вовсе необязательно идти или ехать куда-то далеко, подобно апостолам. "Вокруг нас немало людей, которые нуждаются в живом примере христианской веры, действующей любовью. Бог не требует от нас непосильных подвигов. Он лишь просит нас являть любовь друг к другу, помнить, что так мы оказываем любовь и Ему тоже. Добрая улыбка, внимание и чуткость к тем, кто рядом, вовремя сказанные слова утешения и поддержки порою могут стать самыми важными делами, которые мы имеем возможность совершить ради Воскресшего Христа", – сказал патриарх.Русская православная церковь отмечает Пасху в 2022 году 24 апреля. В Великую субботу, накануне праздника, в Иерусалиме ожидается схождение Благодатного огня, который традиционно доставляет к пасхальному патриаршему богослужению в Москве делегация Фонда Андрея Первозванного.

https://ria.ru/20220419/paskha-1784313598.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, пасха, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь