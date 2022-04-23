10:11 23.04.2022 (обновлено: 10:51 23.04.2022)
ВСУ потеряли 13 человек в ЛНР за сутки
ЛНР: украинские войска потеряли 13 человек в республике за сутки
Военнослужащий народной милиции ЛНР
ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки в столкновениях с подразделениями Луганской народной республики потеряли 13 человек и технику, сообщает Народная милиция ЛНР.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 13 человек личного состава; один танк; два бронетранспортера; пять единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.