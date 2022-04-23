https://ria.ru/20220423/lnr-1785056712.html

ВСУ потеряли 13 человек в ЛНР за сутки

ВСУ потеряли 13 человек в ЛНР за сутки - РИА Новости, 23.04.2022

ВСУ потеряли 13 человек в ЛНР за сутки

Украинские войска за сутки в столкновениях с подразделениями Луганской народной республики потеряли 13 человек и технику, сообщает Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T10:11

2022-04-23T10:11

2022-04-23T10:51

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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки в столкновениях с подразделениями Луганской народной республики потеряли 13 человек и технику, сообщает Народная милиция ЛНР."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 13 человек личного состава; один танк; два бронетранспортера; пять единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/kremennaya-1785046878.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, лнр, украина