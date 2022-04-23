https://ria.ru/20220423/kuban-1785084731.html
Кубань планирует решить проблему 85 долгостроев в 2022 году
Кубань планирует решить проблему 85 долгостроев в 2022 году - РИА Новости, 23.04.2022
Кубань планирует решить проблему 85 долгостроев в 2022 году
Власти Краснодарского края запланировали решить вопрос по 85 проблемным долгостроям в текущем году, полностью закрыть проблему должны до конца 2023 года,... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T14:55
2022-04-23T14:55
2022-04-23T14:55
краснодарский край
общество
вениамин кондратьев
краснодарский край
сочи
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КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Власти Краснодарского края запланировали решить вопрос по 85 проблемным долгостроям в текущем году, полностью закрыть проблему должны до конца 2023 года, сообщает администрация региона."В 2022 году в Краснодарском крае запланировали решить вопрос по 85 проблемным долгостроям. Полностью закрыть проблему должны до конца 2023 года", - говорится в сообщении.В Сочи уже ввели в эксплуатацию три литера проблемного жилого комплекса, в ближайшее время ключи получат дольщики 570 квартир."Три дома ООО "Мацестареалстрой" по улице Измайловской ввели в эксплуатацию в Сочи. Жилой комплекс включили в единый реестр проблемных объектов в 2021 году из-за нарушения срока передачи квартир", - пояснили в ведомстве.Уточняется, что восстановление прав дольщиков держит на личном контроле губернатор края Вениамин Кондратьев.
https://ria.ru/20220422/sadovodstvo-1784870106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вениамин кондратьев, краснодарский край, сочи
Кубань планирует решить проблему 85 долгостроев в 2022 году
Краснодарский край планирует решить проблему 85 долгостроев в 2022 году