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Кубань планирует решить проблему 85 долгостроев в 2022 году - РИА Новости, 23.04.2022
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Краснодарский край
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Кубань планирует решить проблему 85 долгостроев в 2022 году
Кубань планирует решить проблему 85 долгостроев в 2022 году - РИА Новости, 23.04.2022
Кубань планирует решить проблему 85 долгостроев в 2022 году
Власти Краснодарского края запланировали решить вопрос по 85 проблемным долгостроям в текущем году, полностью закрыть проблему должны до конца 2023 года,... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T14:55
2022-04-23T14:55
краснодарский край
общество
вениамин кондратьев
краснодарский край
сочи
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КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Власти Краснодарского края запланировали решить вопрос по 85 проблемным долгостроям в текущем году, полностью закрыть проблему должны до конца 2023 года, сообщает администрация региона."В 2022 году в Краснодарском крае запланировали решить вопрос по 85 проблемным долгостроям. Полностью закрыть проблему должны до конца 2023 года", - говорится в сообщении.В Сочи уже ввели в эксплуатацию три литера проблемного жилого комплекса, в ближайшее время ключи получат дольщики 570 квартир."Три дома ООО "Мацестареалстрой" по улице Измайловской ввели в эксплуатацию в Сочи. Жилой комплекс включили в единый реестр проблемных объектов в 2021 году из-за нарушения срока передачи квартир", - пояснили в ведомстве.Уточняется, что восстановление прав дольщиков держит на личном контроле губернатор края Вениамин Кондратьев.
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общество, вениамин кондратьев, краснодарский край, сочи
14:55 23.04.2022
 
Кубань планирует решить проблему 85 долгостроев в 2022 году

Краснодарский край планирует решить проблему 85 долгостроев в 2022 году

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСвязка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Власти Краснодарского края запланировали решить вопрос по 85 проблемным долгостроям в текущем году, полностью закрыть проблему должны до конца 2023 года, сообщает администрация региона.
"В 2022 году в Краснодарском крае запланировали решить вопрос по 85 проблемным долгостроям. Полностью закрыть проблему должны до конца 2023 года", - говорится в сообщении.
В Сочи уже ввели в эксплуатацию три литера проблемного жилого комплекса, в ближайшее время ключи получат дольщики 570 квартир.
"Три дома ООО "Мацестареалстрой" по улице Измайловской ввели в эксплуатацию в Сочи. Жилой комплекс включили в единый реестр проблемных объектов в 2021 году из-за нарушения срока передачи квартир", - пояснили в ведомстве.
Уточняется, что восстановление прав дольщиков держит на личном контроле губернатор края Вениамин Кондратьев.
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