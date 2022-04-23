https://ria.ru/20220423/koronavirus-1785065836.html
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 13 030 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 13 030 человек - РИА Новости, 23.04.2022
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 13 030 человек
За сутки в России выздоровели 13 030 человек после COVID-19, это на 3,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:41
2022-04-23T11:41
2022-04-23T11:41
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 13 030 человек после COVID-19, это на 3,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 13 030 человек, или на 3,3% меньше по сравнению с 22 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 13 030 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 13 030 человек
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 13 030 человек после COVID-19, это на 3,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 13 030 человек, или на 3,3% меньше по сравнению с 22 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.