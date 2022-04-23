https://ria.ru/20220423/koronavirus-1785065836.html

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 13 030 человек

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 13 030 человек - РИА Новости, 23.04.2022

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 13 030 человек

За сутки в России выздоровели 13 030 человек после COVID-19, это на 3,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T11:41

2022-04-23T11:41

2022-04-23T11:41

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 13 030 человек после COVID-19, это на 3,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 13 030 человек, или на 3,3% меньше по сравнению с 22 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия