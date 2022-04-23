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В Москве госпитализировали 165 человек с COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали 165 человек с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 23.04.2022
В Москве госпитализировали 165 человек с COVID-19 за сутки
За последние сутки в Москве выявлено 602 случая COVID-19, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:13
2022-04-23T11:13
2022-04-23T11:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 602 случая COVID-19, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 602, госпитализировано - 165 человек, выздоровело - 695 человека, 15 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 644 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве был выявлен 2 756 837 случаев коронавируса, выздоровели 2 564 391 человек, умерли 43 120 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
В Москве госпитализировали 165 человек с COVID-19 за сутки
В Москве выявили 602 новых случая заражения коронавирусом
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 602 случая COVID-19, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 602, госпитализировано - 165 человек, выздоровело - 695 человека, 15 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне было выявлено 644 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве
был выявлен 2 756 837 случаев коронавируса, выздоровели 2 564 391 человек, умерли 43 120 человек.