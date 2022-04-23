https://ria.ru/20220423/koronavirus-1785062490.html

В Москве госпитализировали 165 человек с COVID-19 за сутки

В Москве госпитализировали 165 человек с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 23.04.2022

В Москве госпитализировали 165 человек с COVID-19 за сутки

За последние сутки в Москве выявлено 602 случая COVID-19, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T11:13

2022-04-23T11:13

2022-04-23T11:13

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 602 случая COVID-19, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 602, госпитализировано - 165 человек, выздоровело - 695 человека, 15 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 644 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве был выявлен 2 756 837 случаев коронавируса, выздоровели 2 564 391 человек, умерли 43 120 человек.

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва