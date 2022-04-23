15:08 23.04.2022 (обновлено: 15:11 23.04.2022)
Свергнутому президенту Гвинеи Конде предоставили свободу
Свергнутый президент Гвинеи Конде освобожден и может принимать посетителей
Альфа Конде. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Свергнутый президент Гвинеи Альфа Конде "свободен" и может принимать посетителей, сообщил Национальный комитет по сплочению и развитию (CNRD) страны.
8 сентября 2021, 17:17СМИ рассказали о местонахождении президента Гвинеи Конде
"CNRD и его председатель, его превосходительство полковник Мамади Думбуя, президент переходного периода, верховный главнокомандующий вооруженными силами, информируют национальную и международную общественность о том, что бывший президент Гвинеи, профессор Альфа Конде, свободен. Однако он будет оставаться в нынешней резиденции его супруги до завершения восстановительных работ в его частном месте жительства. Продолжая пользоваться надлежащей защитой, он сможет принимать по своей просьбе членов своей биологической или политической семьи, друзей или близких", - говорится в заявлении CNRD, опубликованном в Twitter-аккаунте руководства страны.
Также отмечается, что "достоинство и неприкосновенность" Конде будут всегда защищаться в соответствии "с его рангом, статусом и африканской традицией".
СМИ 5 сентября 2021 года сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ. Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде и объявили о введении хартии переходного периода. Думбуя, приведенный к присяге как президент переходного периода, отметил, что обязуется сохранять приверженность суверенитету страны и исполнять функции в интересах населения. ЭКОВАС приостановило членство Гвинеи и потребовало освобождения президента. В начале января сообщалось, что временные власти Гвинеи разрешили 83-летнему Конде покинуть страну по договоренности с ЭКОВАС.