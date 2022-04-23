https://ria.ru/20220423/konde-1785086075.html

Свергнутому президенту Гвинеи Конде предоставили свободу

Свергнутому президенту Гвинеи Конде предоставили свободу - РИА Новости, 23.04.2022

Свергнутому президенту Гвинеи Конде предоставили свободу

Свергнутый президент Гвинеи Альфа Конде "свободен" и может принимать посетителей, сообщил Национальный комитет по сплочению и развитию (CNRD) страны. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T15:08

2022-04-23T15:08

2022-04-23T15:11

в мире

альфа конде

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Свергнутый президент Гвинеи Альфа Конде "свободен" и может принимать посетителей, сообщил Национальный комитет по сплочению и развитию (CNRD) страны.Ранее в апреле сообщалось, что Конде вернулся в Гвинею после медицинского обследования и лечения в ОАЭ."CNRD и его председатель, его превосходительство полковник Мамади Думбуя, президент переходного периода, верховный главнокомандующий вооруженными силами, информируют национальную и международную общественность о том, что бывший президент Гвинеи, профессор Альфа Конде, свободен. Однако он будет оставаться в нынешней резиденции его супруги до завершения восстановительных работ в его частном месте жительства. Продолжая пользоваться надлежащей защитой, он сможет принимать по своей просьбе членов своей биологической или политической семьи, друзей или близких", - говорится в заявлении CNRD, опубликованном в Twitter-аккаунте руководства страны.Также отмечается, что "достоинство и неприкосновенность" Конде будут всегда защищаться в соответствии "с его рангом, статусом и африканской традицией".СМИ 5 сентября 2021 года сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ. Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде и объявили о введении хартии переходного периода. Думбуя, приведенный к присяге как президент переходного периода, отметил, что обязуется сохранять приверженность суверенитету страны и исполнять функции в интересах населения. ЭКОВАС приостановило членство Гвинеи и потребовало освобождения президента. В начале января сообщалось, что временные власти Гвинеи разрешили 83-летнему Конде покинуть страну по договоренности с ЭКОВАС.

https://ria.ru/20210908/prezident-1749225147.html

https://ria.ru/20220202/gosperevorot-1770766117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, альфа конде, гвинея, оаэ