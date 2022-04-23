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США уже обвиняли другие страны в применении химоружия, заявило Минобороны - РИА Новости, 23.04.2022
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США уже обвиняли другие страны в применении химоружия, заявило Минобороны
США уже обвиняли другие страны в применении химоружия, заявило Минобороны - РИА Новости, 23.04.2022
США уже обвиняли другие страны в применении химоружия, заявило Минобороны
США не в первый раз реализуют провокации о применении другими странами химического или биологического оружия, ярким примером является выступление госсекретаря... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:39
2022-04-23T11:39
в мире
колин пауэлл
сша
ирак
сирия
нато
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. США не в первый раз реализуют провокации о применении другими странами химического или биологического оружия, ярким примером является выступление госсекретаря США Колина Пауэлла с пробиркой со "стиральным порошком", что привело к вторжению США в Ирак, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Обращаем Ваше внимание, что подобные проекты уже не раз были реализованы США для достижения политических целей. Наиболее ярким примером информационной провокации является выступление Госсекретаря США Колина Пауэлла 5 февраля 2003 года. Пробирка со "стиральным порошком" в его руках послужила поводом к вторжению в Ирак и причиной гибели почти полмиллиона граждан", - сказал он на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия.Кириллов приводит и другие примеры – так, по его словам, в 2017 году растиражированные информационными агентствами фотографии, на которых люди в обычных марлевых повязках отбирают пробы в месте предположительного применения зарина, привели к нанесению ракетного удара по аэродрому Шайрат в Сирии.Он также напоминает о случае в 2018 году, когда постановочные съемки с якобы отравленными хлором сирийскими детьми привели к уничтожению медицинского научно-исследовательского центра в Барзе и Джамрае."За эти провокации до настоящего времени никто ответственности не понес", - заключил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220422/lukashevich-1784989610.html
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в мире, колин пауэлл, сша, ирак, сирия, нато
11:39 23.04.2022
 
США уже обвиняли другие страны в применении химоружия, заявило Минобороны

Минобороны: США не раз обвиняли другие страны в применении химоружия

© AP Photo / Keystone, Martial TrezziniУчения по химзащите
Учения по химзащите - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© AP Photo / Keystone, Martial Trezzini
Учения по химзащите. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. США не в первый раз реализуют провокации о применении другими странами химического или биологического оружия, ярким примером является выступление госсекретаря США Колина Пауэлла с пробиркой со "стиральным порошком", что привело к вторжению США в Ирак, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Обращаем Ваше внимание, что подобные проекты уже не раз были реализованы США для достижения политических целей. Наиболее ярким примером информационной провокации является выступление Госсекретаря США Колина Пауэлла 5 февраля 2003 года. Пробирка со "стиральным порошком" в его руках послужила поводом к вторжению в Ирак и причиной гибели почти полмиллиона граждан", - сказал он на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия.
Кириллов приводит и другие примеры – так, по его словам, в 2017 году растиражированные информационными агентствами фотографии, на которых люди в обычных марлевых повязках отбирают пробы в месте предположительного применения зарина, привели к нанесению ракетного удара по аэродрому Шайрат в Сирии.
Он также напоминает о случае в 2018 году, когда постановочные съемки с якобы отравленными хлором сирийскими детьми привели к уничтожению медицинского научно-исследовательского центра в Барзе и Джамрае.
"За эти провокации до настоящего времени никто ответственности не понес", - заключил он.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на брифинге по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 18:22В мире
Лукашевич: СБУ готовит новые "зверские" провокации на Украине
 
В миреКолин ПауэллСШАИракСирияНАТО
 
 
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