https://ria.ru/20220423/khimoruzhie-1785065550.html

США уже обвиняли другие страны в применении химоружия, заявило Минобороны

США уже обвиняли другие страны в применении химоружия, заявило Минобороны - РИА Новости, 23.04.2022

США уже обвиняли другие страны в применении химоружия, заявило Минобороны

США не в первый раз реализуют провокации о применении другими странами химического или биологического оружия, ярким примером является выступление госсекретаря... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T11:39

2022-04-23T11:39

2022-04-23T11:39

в мире

колин пауэлл

сша

ирак

сирия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779102295_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_728d741d8bd49c71088eac84a93e9bf5.jpg

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. США не в первый раз реализуют провокации о применении другими странами химического или биологического оружия, ярким примером является выступление госсекретаря США Колина Пауэлла с пробиркой со "стиральным порошком", что привело к вторжению США в Ирак, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Обращаем Ваше внимание, что подобные проекты уже не раз были реализованы США для достижения политических целей. Наиболее ярким примером информационной провокации является выступление Госсекретаря США Колина Пауэлла 5 февраля 2003 года. Пробирка со "стиральным порошком" в его руках послужила поводом к вторжению в Ирак и причиной гибели почти полмиллиона граждан", - сказал он на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия.Кириллов приводит и другие примеры – так, по его словам, в 2017 году растиражированные информационными агентствами фотографии, на которых люди в обычных марлевых повязках отбирают пробы в месте предположительного применения зарина, привели к нанесению ракетного удара по аэродрому Шайрат в Сирии.Он также напоминает о случае в 2018 году, когда постановочные съемки с якобы отравленными хлором сирийскими детьми привели к уничтожению медицинского научно-исследовательского центра в Барзе и Джамрае."За эти провокации до настоящего времени никто ответственности не понес", - заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/lukashevich-1784989610.html

сша

ирак

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, колин пауэлл, сша, ирак, сирия, нато