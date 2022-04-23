https://ria.ru/20220423/kadyrov-1785125703.html

﻿Кадыров рассказал о фактах сотрудничества ичкерийцев и бандеровцев

﻿Кадыров рассказал о фактах сотрудничества ичкерийцев и бандеровцев - РИА Новости, 23.04.2022

﻿Кадыров рассказал о фактах сотрудничества ичкерийцев и бандеровцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал о фактах сотрудничества ичкерийцев и бандеровцев. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T22:51

2022-04-23T22:51

2022-04-23T22:51

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

сергей лавров

донбасс

россия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg

ГРОЗНЫЙ, 23 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал о фактах сотрудничества ичкерийцев и бандеровцев.Он опубликовал видео, на котором чеченский военнослужащий, участвующий в спецоперации на Украине, демонстрирует книгу с изображением ичкерийской символики ("Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещена в Российской Федерации), обнаруженной в "гнезде националистов". На обложке издания изображение лидера сепаратистского движения в Чечне Джохара Дудаева."Чеченским силовикам в руки попало неоспоримое свидетельство давнего сотрудничества чеченоговорящих шайтанов и бандеровских прихвостней. Очередное разворошенное гнездо украинских националистов выделилось интересной находкой в виде книги с броскими заголовками про ичкерийскую и фашисткую власть, также на страницах виднеются соответствующие символики и гербы", - написал Кадыров к описанию видео.Он отметил, что факт тесного взаимодействия преступных группировок на Украине был очевиден.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220421/dopros-1784817254.html

https://ria.ru/20220421/likvidatsiya-1784611267.html

донбасс

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, сергей лавров, донбасс, россия, украина, в мире