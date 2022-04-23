Кадыров рассказал о фактах сотрудничества ичкерийцев и бандеровцев
Глава Чечни Кадыров рассказал о фактах сотрудничества ичкерийцев и бандеровцев
Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 23 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал о фактах сотрудничества ичкерийцев и бандеровцев.
Он опубликовал видео, на котором чеченский военнослужащий, участвующий в спецоперации на Украине, демонстрирует книгу с изображением ичкерийской символики ("Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещена в Российской Федерации), обнаруженной в "гнезде националистов". На обложке издания изображение лидера сепаратистского движения в Чечне Джохара Дудаева.
"Чеченским силовикам в руки попало неоспоримое свидетельство давнего сотрудничества чеченоговорящих шайтанов и бандеровских прихвостней. Очередное разворошенное гнездо украинских националистов выделилось интересной находкой в виде книги с броскими заголовками про ичкерийскую и фашисткую власть, также на страницах виднеются соответствующие символики и гербы", - написал Кадыров к описанию видео.
Он отметил, что факт тесного взаимодействия преступных группировок на Украине был очевиден.
"Как когда-то в Чеченской Республике, так и сейчас на Украине идентичная ситуация, будто под копирку. Везде одни и те же методы, один и тот же почерк. Кто-то ещё умудряется сомневаться в том, что Запад - настоящий враг. Даже ребёнок, сопоставив очевидные вещи, может прийти к верному мнению", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.