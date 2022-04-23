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﻿Кадыров рассказал о фактах сотрудничества ичкерийцев и бандеровцев - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/kadyrov-1785125703.html
﻿Кадыров рассказал о фактах сотрудничества ичкерийцев и бандеровцев
﻿Кадыров рассказал о фактах сотрудничества ичкерийцев и бандеровцев - РИА Новости, 23.04.2022
﻿Кадыров рассказал о фактах сотрудничества ичкерийцев и бандеровцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал о фактах сотрудничества ичкерийцев и бандеровцев. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T22:51
2022-04-23T22:51
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
сергей лавров
донбасс
россия
украина
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 23 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал о фактах сотрудничества ичкерийцев и бандеровцев.Он опубликовал видео, на котором чеченский военнослужащий, участвующий в спецоперации на Украине, демонстрирует книгу с изображением ичкерийской символики ("Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещена в Российской Федерации), обнаруженной в "гнезде националистов". На обложке издания изображение лидера сепаратистского движения в Чечне Джохара Дудаева."Чеченским силовикам в руки попало неоспоримое свидетельство давнего сотрудничества чеченоговорящих шайтанов и бандеровских прихвостней. Очередное разворошенное гнездо украинских националистов выделилось интересной находкой в виде книги с броскими заголовками про ичкерийскую и фашисткую власть, также на страницах виднеются соответствующие символики и гербы", - написал Кадыров к описанию видео.Он отметил, что факт тесного взаимодействия преступных группировок на Украине был очевиден.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220421/dopros-1784817254.html
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владимир путин, сергей лавров, донбасс, россия, украина, в мире
22:51 23.04.2022
 
﻿Кадыров рассказал о фактах сотрудничества ичкерийцев и бандеровцев

Глава Чечни ﻿Кадыров рассказал о фактах сотрудничества ичкерийцев и бандеровцев

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 23 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал о фактах сотрудничества ичкерийцев и бандеровцев.
Он опубликовал видео, на котором чеченский военнослужащий, участвующий в спецоперации на Украине, демонстрирует книгу с изображением ичкерийской символики ("Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещена в Российской Федерации), обнаруженной в "гнезде националистов". На обложке издания изображение лидера сепаратистского движения в Чечне Джохара Дудаева.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 23:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров показал кадры допроса трех пленных украинских военных
"Чеченским силовикам в руки попало неоспоримое свидетельство давнего сотрудничества чеченоговорящих шайтанов и бандеровских прихвостней. Очередное разворошенное гнездо украинских националистов выделилось интересной находкой в виде книги с броскими заголовками про ичкерийскую и фашисткую власть, также на страницах виднеются соответствующие символики и гербы", - написал Кадыров к описанию видео.
Он отметил, что факт тесного взаимодействия преступных группировок на Украине был очевиден.
"Как когда-то в Чеченской Республике, так и сейчас на Украине идентичная ситуация, будто под копирку. Везде одни и те же методы, один и тот же почерк. Кто-то ещё умудряется сомневаться в том, что Запад - настоящий враг. Даже ребёнок, сопоставив очевидные вещи, может прийти к верному мнению", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Танк российских вооруженных сил в районе населенного пункта Попасная - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 00:19
Кадыров сообщил о ликвидации "титулованного укронациста" в Попасной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинСергей ЛавровДонбассРоссияУкраинаВ мире
 
 
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