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Кадыров предложил варианты для рукопожатия Байдену - РИА Новости, 23.04.2022
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Кадыров предложил варианты для рукопожатия Байдену
Кадыров предложил варианты для рукопожатия Байдену - РИА Новости, 23.04.2022
Кадыров предложил варианты для рукопожатия Байдену
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил работникам Белого дома несколько вариантов для рукопожатия президенту США Джо Байдену, который накануне вновь по окончанию... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T19:32
2022-04-23T19:32
в мире
сиэтл
северная каролина
джо байден
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 23 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил работникам Белого дома несколько вариантов для рукопожатия президенту США Джо Байдену, который накануне вновь по окончанию своего выступления протянул руку для рукопожатия вникуда.Байден, завершая выступление в городе Сиэтл, вновь протянул руку для рукопожатия вникуда. Аналогичный эпизод произошел неделю назад. Закончив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, он повернулся спиной к сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого не было."Ну что же вы, работники Белого дома, не можете помочь своему президенту? Если видите, что Байден уже во второй раз с привидениями здоровается или воздух пытается пожать рукой, поставьте туда какого-нибудь человекоподобного робота-киборга или обученную обезьяну - орангутанга или шимпанзе. Чтобы зрители подумали, что именно так и было задумано. Или большую фотографию Зеленского в рост поставьте. Или привезите живого Зеленского и его рядом с трибуной поставьте", - написал Кадыров в Telegram-канале.Глава Чечни предположил, что аппарат Белого дома специально выставляет Байдена в "нелицеприятном свете"."Это он сейчас только руку протягивает, а что будет, если он захочет дружеских обнимашек? А вдруг ковбой представит, будто он на родео и должен удержаться на быке? &lt;...&gt; у меня уже складывается ощущение, что аппарат Белого дома специально выставляет президента в таком нелицеприятном свете. Уж слишком часто такая нелепость происходит", - написал глава региона.
https://ria.ru/20220423/ruka-1785034688.html
https://ria.ru/20220422/bayden-1784844868.html
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в мире, сиэтл, северная каролина, джо байден, рамзан кадыров
19:32 23.04.2022
 
Кадыров предложил варианты для рукопожатия Байдену

Глава Чечни Кадыров предложил варианты для рукопожатия Байдену, протянувшему руку вникуда

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 23 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил работникам Белого дома несколько вариантов для рукопожатия президенту США Джо Байдену, который накануне вновь по окончанию своего выступления протянул руку для рукопожатия вникуда.
Байден, завершая выступление в городе Сиэтл, вновь протянул руку для рукопожатия вникуда. Аналогичный эпизод произошел неделю назад. Закончив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, он повернулся спиной к сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого не было.
Байден вновь протянул руку в никуда
Вчера, 00:25
Байден вновь протянул руку в никуда
"Ну что же вы, работники Белого дома, не можете помочь своему президенту? Если видите, что Байден уже во второй раз с привидениями здоровается или воздух пытается пожать рукой, поставьте туда какого-нибудь человекоподобного робота-киборга или обученную обезьяну - орангутанга или шимпанзе. Чтобы зрители подумали, что именно так и было задумано. Или большую фотографию Зеленского в рост поставьте. Или привезите живого Зеленского и его рядом с трибуной поставьте", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чечни предположил, что аппарат Белого дома специально выставляет Байдена в "нелицеприятном свете".
"Это он сейчас только руку протягивает, а что будет, если он захочет дружеских обнимашек? А вдруг ковбой представит, будто он на родео и должен удержаться на быке? <...> у меня уже складывается ощущение, что аппарат Белого дома специально выставляет президента в таком нелицеприятном свете. Уж слишком часто такая нелепость происходит", - написал глава региона.
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В миреСиэтлСеверная КаролинаДжо БайденРамзан Кадыров
 
 
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