https://ria.ru/20220423/izyum-1785126780.html
Украинские военные в Изюме "лупят" по своим, сообщили очевидцы
Украинские военные в Изюме "лупят" по своим, сообщили очевидцы - РИА Новости, 24.04.2022
Украинские военные в Изюме "лупят" по своим, сообщили очевидцы
Украинские военные в Изюме в Харьковской области наносят удары по мирным жителям, а российская армия помогает гражданским, рассказали РИА Новости вынужденные... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-23T23:21
2022-04-23T23:21
2022-04-24T02:19
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КУПЯНСК (Харьковская область), 23 апр - РИА Новости. Украинские военные в Изюме в Харьковской области наносят удары по мирным жителям, а российская армия помогает гражданским, рассказали РИА Новости вынужденные переселенцы из города."Украинцы сейчас лупят. Украинцы", - сказала жительница Изюма Инна, приехавшая в Купянск.По ее словам, российские военные оказывали местным жителям помощь."Украинцы стреляли все время по Изюму. Во все дома. И до сих пор стреляют", - добавила Людмила, также вынужденно покинувшая Изюм.Она подтвердила, что украинские войска наносили удары по жилым массивам, в том числе запрещенными боеприпасами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/raketa-1784633537.html
https://ria.ru/20220418/popasnaya-1784167342.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, изюм (город), россия, украина
23:21 23.04.2022 (обновлено: 02:19 24.04.2022)
Украинские военные в Изюме "лупят" по своим, сообщили очевидцы
Жители Изюма рассказали, как украинские военные стреляют по гражданским
КУПЯНСК (Харьковская область), 23 апр - РИА Новости. Украинские военные в Изюме в Харьковской области наносят удары по мирным жителям, а российская армия помогает гражданским, рассказали РИА Новости вынужденные переселенцы из города.
"Украинцы сейчас лупят. Украинцы", - сказала жительница Изюма
Инна, приехавшая в Купянск.
По ее словам, российские военные оказывали местным жителям помощь.
"Украинцы стреляли все время по Изюму. Во все дома. И до сих пор стреляют", - добавила Людмила, также вынужденно покинувшая Изюм.
Она подтвердила, что украинские войска наносили удары по жилым массивам, в том числе запрещенными боеприпасами.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.