Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные в Изюме "лупят" по своим, сообщили очевидцы - РИА Новости, 24.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/izyum-1785126780.html
Украинские военные в Изюме "лупят" по своим, сообщили очевидцы
Украинские военные в Изюме "лупят" по своим, сообщили очевидцы - РИА Новости, 24.04.2022
Украинские военные в Изюме "лупят" по своим, сообщили очевидцы
Украинские военные в Изюме в Харьковской области наносят удары по мирным жителям, а российская армия помогает гражданским, рассказали РИА Новости вынужденные... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-23T23:21
2022-04-24T02:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
изюм (город)
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147415/97/1474159743_0:160:3000:1848_1920x0_80_0_0_9105790bdd8716c359e30ed398a5e86d.jpg
КУПЯНСК (Харьковская область), 23 апр - РИА Новости. Украинские военные в Изюме в Харьковской области наносят удары по мирным жителям, а российская армия помогает гражданским, рассказали РИА Новости вынужденные переселенцы из города."Украинцы сейчас лупят. Украинцы", - сказала жительница Изюма Инна, приехавшая в Купянск.По ее словам, российские военные оказывали местным жителям помощь."Украинцы стреляли все время по Изюму. Во все дома. И до сих пор стреляют", - добавила Людмила, также вынужденно покинувшая Изюм.Она подтвердила, что украинские войска наносили удары по жилым массивам, в том числе запрещенными боеприпасами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/raketa-1784633537.html
https://ria.ru/20220418/popasnaya-1784167342.html
изюм (город)
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147415/97/1474159743_21:0:2816:2096_1920x0_80_0_0_0e37c0c01908a0241fcc3e116bf8b2de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, изюм (город), россия, украина
23:21 23.04.2022 (обновлено: 02:19 24.04.2022)
 
Украинские военные в Изюме "лупят" по своим, сообщили очевидцы

Жители Изюма рассказали, как украинские военные стреляют по гражданским

© AP Photo / Sergei GritsВоеннослужащие украинской армии
Военнослужащие украинской армии - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Военнослужащие украинской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУПЯНСК (Харьковская область), 23 апр - РИА Новости. Украинские военные в Изюме в Харьковской области наносят удары по мирным жителям, а российская армия помогает гражданским, рассказали РИА Новости вынужденные переселенцы из города.
"Украинцы сейчас лупят. Украинцы", - сказала жительница Изюма Инна, приехавшая в Купянск.
По ее словам, российские военные оказывали местным жителям помощь.
"Украинцы стреляли все время по Изюму. Во все дома. И до сих пор стреляют", - добавила Людмила, также вынужденно покинувшая Изюм.
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 09:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Росгвардейцы нашли в Изюме неразорвавшуюся ракету РСЗО
Она подтвердила, что украинские войска наносили удары по жилым массивам, в том числе запрещенными боеприпасами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Танк постоянно ездил по улицам и стрелял – жители Попасной о действиях ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 18:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жители Попасной рассказали, как украинские военные стреляли по их домам
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинИзюм (город)РоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала