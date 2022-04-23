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В Италии заявили, что справятся с последствиями санкций против России - РИА Новости, 23.04.2022
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В Италии заявили, что справятся с последствиями санкций против России
В Италии заявили, что справятся с последствиями санкций против России - РИА Новости, 23.04.2022
В Италии заявили, что справятся с последствиями санкций против России
Глава Банка Италии Иньяцио Виско считает, что страна способна справиться с последствиями санкций против РФ в связи с событиями на Украине, рецессия итальянской... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T17:33
2022-04-23T17:33
экономика
сергей лавров
владимир путин
италия
украина
россия
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
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РИМ, 22 апр – РИА Новости. Глава Банка Италии Иньяцио Виско считает, что страна способна справиться с последствиями санкций против РФ в связи с событиями на Украине, рецессия итальянской экономики маловероятна."В следующие несколько месяцев у нас по-прежнему будут высокие цены на газ и нефть, они будут колебаться вокруг этих высоких уровней, очень высоких, чтобы потом упасть во второй половине и более серьезно в конце года", - заявил Виско в эфире телеканала Rai 3.Отвечая на вопрос, может ли Италия выдержать последствия антироссийских санкций, управляющий итальянским ЦБ пояснил, что "страна точно в состоянии справиться" с ними. "Думаю, мы можем сохранять спокойствие и уделять внимание самым уязвимым слоям населения, которые пострадают больше всего", - сказал Виско. По его словам, сценарий рецессии итальянской экономики маловероятен, поскольку конфликт на Украине "ограничен и не обладает таким глобальным измерением, как кризис 2009 года и пандемия".В начале апреля крупная ассоциация промышленников Confindustria заявила, что рост ВВП в Италии по итогам 2022 года может составить 1,9%, что на 2,2% хуже предыдущих оценок, сделанных в октябре прошлого года. При самом неблагоприятном сценарии рост ВВП Италии прогнозировался на уровне 1,5%. Опубликованный в субботу доклад Confinfustria подтвердил ухудшение основных показателей экономики, связанное с повышением стоимости энергии и сырья. "Конфликт на Украине усиливает скачки цен на энергоносители и другие товары, увеличивает нехватку материалов и неопределенность. В дополнение к последствиям коронавируса это снижает ВВП в первом квартале 2022 года и тенью ложится на второй: тренд апреля под угрозой, а перспективы мрачны", - сообщается в исследовании.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/tseny-na-energonositeli-1784593708.html
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экономика, сергей лавров, владимир путин, италия, украина, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
17:33 23.04.2022
 
В Италии заявили, что справятся с последствиями санкций против России

ЦБ Италии заявил, что страна способна справиться с последствиями санкций против России

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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РИМ, 22 апр – РИА Новости. Глава Банка Италии Иньяцио Виско считает, что страна способна справиться с последствиями санкций против РФ в связи с событиями на Украине, рецессия итальянской экономики маловероятна.
"В следующие несколько месяцев у нас по-прежнему будут высокие цены на газ и нефть, они будут колебаться вокруг этих высоких уровней, очень высоких, чтобы потом упасть во второй половине и более серьезно в конце года", - заявил Виско в эфире телеканала Rai 3.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании фракции партии Единая Россия в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 21:21В России
Минфин РФ предупредил G20 о последствиях санкций против России
Отвечая на вопрос, может ли Италия выдержать последствия антироссийских санкций, управляющий итальянским ЦБ пояснил, что "страна точно в состоянии справиться" с ними. "Думаю, мы можем сохранять спокойствие и уделять внимание самым уязвимым слоям населения, которые пострадают больше всего", - сказал Виско. По его словам, сценарий рецессии итальянской экономики маловероятен, поскольку конфликт на Украине "ограничен и не обладает таким глобальным измерением, как кризис 2009 года и пандемия".
В начале апреля крупная ассоциация промышленников Confindustria заявила, что рост ВВП в Италии по итогам 2022 года может составить 1,9%, что на 2,2% хуже предыдущих оценок, сделанных в октябре прошлого года. При самом неблагоприятном сценарии рост ВВП Италии прогнозировался на уровне 1,5%. Опубликованный в субботу доклад Confinfustria подтвердил ухудшение основных показателей экономики, связанное с повышением стоимости энергии и сырья. "Конфликт на Украине усиливает скачки цен на энергоносители и другие товары, увеличивает нехватку материалов и неопределенность. В дополнение к последствиям коронавируса это снижает ВВП в первом квартале 2022 года и тенью ложится на второй: тренд апреля под угрозой, а перспективы мрачны", - сообщается в исследовании.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 07:35
Эксперт рассказал о связи санкций с увеличением поступлений в бюджет России
 
ЭкономикаСергей ЛавровВладимир ПутинИталияУкраинаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции в отношении России
 
 
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