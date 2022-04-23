https://ria.ru/20220423/inflyatsiya-1785050951.html

В США не верят словам Байдена о том, что в инфляции виновата Россия

В США не верят словам Байдена о том, что в инфляции виновата Россия - РИА Новости, 23.04.2022

В США не верят словам Байдена о том, что в инфляции виновата Россия

Утверждения президента США Джо Байдена о том, что в рекордной за десятилетия инфляции в стране виновато российское руководство, совершенно неубедительны,... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T09:09

2022-04-23T09:09

2022-04-23T09:09

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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Утверждения президента США Джо Байдена о том, что в рекордной за десятилетия инфляции в стране виновато российское руководство, совершенно неубедительны, считают опрошенные РИА Новости эксперты и рядовые граждане Соединенных Штатов.Министерство труда США объявило в апреле, что инфляция в стране в марте установила новый 40-летний рекорд после того, как индекс потребительских цен вырос на 8,5% по сравнению с прошлым годом. В то же время агентство жилищного кредитования Freddie Mac сообщило, что ставка, уплачиваемая американскими гражданами по фиксированной 30-летней ипотеке, достигла более чем десятилетнего максимума, в результате чего домовладение в США стало самым дорогим за последнее поколение. Байден неоднократно обвинял кризис на Украине и лично президента РФ Владимира Путина в нынешнем всплеске инфляции, называя это "путинским повышением цен".Однако, по словам Маршалла Ауэрбака, рыночного аналитика и научного сотрудника Экономического института Леви при Бард-колледже, неправильно возлагать вину на РФ, поскольку страна уже много лет сталкивается с беспрецедентными монетарными и фискальными проблемами. Эксперт также указал на нынешнюю напряженность на рынке труда США, где уровень безработицы по некоторым показателям является самым низким в истории."Конечно, последние всплески инфляции были усугублены украинским конфликтом, но в США уже больше года наблюдается тенденция к значительному росту инфляции, поэтому винить в этой проблеме Путина абсурдно. Число первичных заявок на пособие по безработице вернулось к уровню 1968 года. Рабочая сила удвоилась за этот период", — сказал Ауэрбак РИА Новости.Отвечая на вопрос, сохранится ли нынешняя тенденция, аналитик отметил, что, "исключая энергию и продукты питания, базовая инфляция демонстрирует признаки замедления, но все еще находится на гораздо более высоком уровне, чем прогнозировалось более года назад".Между тем, населению США уже приходится бороться с нынешними экономическими реалиями."Да, я определенно ощутил цену роста инфляции, когда дело доходит до цен на продукты. В 2021 году количество домовладений в моем штате росло, я не уверен, как это отразится на 2022 году", - сказал РИА Новости житель Вирджинии Джон.Он предсказал, что США в течение некоторого времени столкнутся с последствиями печатания 75% денежной массы страны во время пандемии COVID-19, а также заметил, что, "если предположить, что санкции против России имеют дату окончания", то может быть некоторое облегчение, как только цепочки поставок восстановятся.Фейруз Адамс из Техаса рассказал агентству, что, хотя инфляция не оказала на него существенного влияния, он обеспокоен тем, что она фактически сводит на нет прибавку к зарплате, которую он получил на новой работе."Я надеюсь, что это временно, но я не уверен, что республиканцы сократят расходы и сделают что-то для сдерживания инфляции, даже если они придут к власти. Они мало что смогут сделать, даже если возьмут Конгресс, и я не уверен, что их будут возглавлять компетентные люди, если они вернут себе Белый дом в 2024 году", — сказал Адамс.Говоря о ситуации с домовладением в своем штате, техасец отметил, что "для молодых людей маловероятно, что многие из нас будут в состоянии покупать дома в ближайшем будущем".Оба собеседника агентства скептически относятся к тому, что Байден возлагает вину за нынешние проблемы с инфляцией на российского президента, а Джон говорит, что США заняли очень жесткую позицию в отношении ситуации на Украине, что не принесет пользы американским гражданам."Я также не знаю, предполагал ли кто-нибудь, как далеко зайдет Европа в санкциях против России, особенно когда речь идет о производстве энергии. Байден очень непопулярен дома, поэтому я не думаю, что кто-то, кроме его сторонников, действительно верит "путинской линии", — предположил Джон.Адамс, со своей стороны, с трудом мог представить, кто поверит обвинениям Байдена, но признал, что могут быть "люди с предвзятым мышлением", которые покупаются на это."Я думаю, это кажется правдоподобным, только если вы сузите это до цен на газ, что, возможно, сделает транспортировку более дорогой. Безусловно, но инфляция уже год очень высока. И только малую ее часть можно свалить на Путина", - заключил Адамс.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

https://ria.ru/20220422/tseny-1784518248.html

https://ria.ru/20220422/zelenskiy-1785017988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, россия, джо байден, экономика