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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/gorlovka-1785098064.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.04.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 16.30 обстреляли Горловку, выпустив пять мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T17:20
2022-04-23T17:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
сергей лавров
донецкая народная республика
россия
горловка
стирол
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 обстреляли Горловку, выпустив пять мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.30 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220423/donbass-1785096574.html
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донецкая народная республика
россия
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в мире, владимир путин, сергей лавров, донецкая народная республика, россия, горловка, стирол
17:20 23.04.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили по Горловке пять мин калибра 120 миллиметров

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина разбирает завалы, образовавшиеся в результате попадания снаряда в жилой дом Горловки
Мужчина разбирает завалы, образовавшиеся в результате попадания снаряда в жилой дом Горловки - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина разбирает завалы, образовавшиеся в результате попадания снаряда в жилой дом Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 обстреляли Горловку, выпустив пять мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.30 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Представители СЦКК фиксируют последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 17:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 16:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Еленовку
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинСергей ЛавровДонецкая Народная РеспубликаРоссияГорловкаСтирол
 
 
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