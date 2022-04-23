https://ria.ru/20220423/gorlovka-1785098064.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.04.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в 16.30 обстреляли Горловку, выпустив пять мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T17:20

2022-04-23T17:20

2022-04-23T17:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

сергей лавров

донецкая народная республика

россия

горловка

стирол

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 обстреляли Горловку, выпустив пять мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.30 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220423/donbass-1785096574.html

https://ria.ru/20220423/donbass-1785091162.html

донецкая народная республика

россия

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, сергей лавров, донецкая народная республика, россия, горловка, стирол