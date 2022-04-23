06:54 23.04.2022 (обновлено: 09:50 23.04.2022)
Украинские военные нанесли удар по Горловке
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке
Горловка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Украинские войска дважды за 20 минут обстреляли Горловку, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Первый обстрел зафиксировали в 6:30 по направлению Новгородское — Горловка (поселок шахты Гагарина).
"Выпущено восемь снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в публикации.
Всего за сутки украинские силовики обстреляли территорию ДНР 26 раз, выпустив 175 снарядов. При этом получили повреждения 12 домов в Петровском районе Донецка, Луганском, Ясиноватой и в поселке Зайцево в Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе население насчитывало более 250 тысяч человек, там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Чаще всего обстрелам подвергаются Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.