Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 23.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/gorlovka-1785043414.html
Украинские военные нанесли удар по Горловке
Украинские военные нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 23.04.2022
Украинские военные нанесли удар по Горловке
Украинские войска дважды за 20 минут обстреляли Горловку, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T06:54
2022-04-23T09:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775770383_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8171ec259899fbcb41ba2941c404ac01.jpg
ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Украинские войска дважды за 20 минут обстреляли Горловку, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Первый обстрел зафиксировали в 6:30 по направлению Новгородское — Горловка (поселок шахты Гагарина).Спустя 20 минут ВСУ нанесли повторный удар, под огонь попали также северная окраина Донецка и поселок Доля.Всего за сутки украинские силовики обстреляли территорию ДНР 26 раз, выпустив 175 снарядов. При этом получили повреждения 12 домов в Петровском районе Донецка, Луганском, Ясиноватой и в поселке Зайцево в Горловке.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе население насчитывало более 250 тысяч человек, там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Чаще всего обстрелам подвергаются Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/ukreprayon-1785042579.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775770383_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_603349e3a71474e6125773347d89f042.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина
06:54 23.04.2022 (обновлено: 09:50 23.04.2022)
 
Украинские военные нанесли удар по Горловке

Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорловка
Горловка - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Горловка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Украинские войска дважды за 20 минут обстреляли Горловку, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Первый обстрел зафиксировали в 6:30 по направлению Новгородское — Горловка (поселок шахты Гагарина).

"Выпущено восемь снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в публикации.

Спустя 20 минут ВСУ нанесли повторный удар, под огонь попали также северная окраина Донецка и поселок Доля.
Всего за сутки украинские силовики обстреляли территорию ДНР 26 раз, выпустив 175 снарядов. При этом получили повреждения 12 домов в Петровском районе Донецка, Луганском, Ясиноватой и в поселке Зайцево в Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе население насчитывало более 250 тысяч человек, там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Чаще всего обстрелам подвергаются Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 06:05
Российские военные уничтожили укрепрайон украинских националистов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала