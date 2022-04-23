https://ria.ru/20220423/gorlovka-1785043414.html

Украинские военные нанесли удар по Горловке

Украинские военные нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 23.04.2022

Украинские военные нанесли удар по Горловке

Украинские войска дважды за 20 минут обстреляли Горловку, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T06:54

2022-04-23T06:54

2022-04-23T09:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Украинские войска дважды за 20 минут обстреляли Горловку, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Первый обстрел зафиксировали в 6:30 по направлению Новгородское — Горловка (поселок шахты Гагарина).Спустя 20 минут ВСУ нанесли повторный удар, под огонь попали также северная окраина Донецка и поселок Доля.Всего за сутки украинские силовики обстреляли территорию ДНР 26 раз, выпустив 175 снарядов. При этом получили повреждения 12 домов в Петровском районе Донецка, Луганском, Ясиноватой и в поселке Зайцево в Горловке.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе население насчитывало более 250 тысяч человек, там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Чаще всего обстрелам подвергаются Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/ukreprayon-1785042579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина