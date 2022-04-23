https://ria.ru/20220423/germaniya-1785110593.html

В Германии нашли способ смягчить удар после отказа от российского газа

В Германии нашли способ смягчить удар после отказа от российского газа - РИА Новости, 23.04.2022

В Германии нашли способ смягчить удар после отказа от российского газа

Германия может облегчить последствия отказа от российского топлива, если не закроет оставшиеся в стране три атомные электростанции, уверен колумнист Spiegel... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T19:33

2022-04-23T19:33

2022-04-23T19:33

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Германия может облегчить последствия отказа от российского топлива, если не закроет оставшиеся в стране три атомные электростанции, уверен колумнист Spiegel Александр Нойбахер.Автор напомнил, что до конца этого года, в период пикового потребления энергии, немецкие власти обязались остановить последние три действующие в стране атомные электростанции — "Изар 2", "Эмсланд" и "Неккарвестхайм 2". Колумнист призвал правительство страны не делать этого."Поведение напоминает голодающего человека, который выбрасывает свой последний кусок хлеба, потому что он твердый и сухой", — добавил он.Нойбахер назвал решение об отказе от атомной энергетики после аварии на японской станции "Фукусима" ошибкой. Автор статьи подчеркнул, что отказ от угля полезнее для окружающей среды, а также добавил, что пока неизвестно, хватит ли мощности альтернативной энергетики — солнечных и ветряных станций — чтобы обеспечить страну."Теперь, когда мы также должны экономить на российском газе, отказ от атомной энергии кажется полностью устаревшим", — подытожил автор.Он также привел в пример решение Бельгии перенести сроки отказа от АЭС на десять лет, а также планы Франции, Великобритании, Нидерландов и Польши построить новые реакторы.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220423/ssha-1785101049.html

https://ria.ru/20220423/gaz-1785095396.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, германия, бельгия, франция