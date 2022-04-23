Рейтинг@Mail.ru
В Иране перечислили проблемы, которые ждут Европу без российского газа - РИА Новости, 23.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/gaz-1785095396.html
В Иране перечислили проблемы, которые ждут Европу без российского газа
В Иране перечислили проблемы, которые ждут Европу без российского газа - РИА Новости, 23.04.2022
В Иране перечислили проблемы, которые ждут Европу без российского газа
Отказ от российских энергоносителей грозит западным странам серьезными последствиями, а некоторые из них ждет полный коллапс экономики, говорится в статье... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T16:58
2022-04-23T18:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
экономика
джо байден
олаф шольц
россия
сша
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760658941_0:135:3077:1865_1920x0_80_0_0_cef25e905b64ed545fc8e83eb438fed8.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Отказ от российских энергоносителей грозит западным странам серьезными последствиями, а некоторые из них ждет полный коллапс экономики, говорится в статье иранского издания Donye-e Eqtesad.Автор материала напомнил, что после начала спецоперации на Украине Запад ввел против России новые санкции, а некоторые страны выразили намерение отказаться от импорта нефти и газа. Но пока эти планы отчасти реализовали только США, Эстония, Латвия и Литва. При этом крупнейшие экономики Азии — Китай и Индия — готовы увеличить закупки российских энергоносителей.Издание проанализировало ситуацию с газом в некоторых европейских странах и перечислило трудности, с которыми они столкнутся, если все же решат прекратить импорт из России.Первой в материале идет Италия. Доля российского сырья составляет около 40 процентов, и, чтобы заместить эти поставки, республика намерена импортировать топливо из Египта и Алжира."Возникает, правда, лишь один вопрос: в состоянии ли сам Алжир поставлять газ в тех объемах, которые требуются Италии?" — поинтересовался автор статьи.Неясна ситуация со странами Балтии. Эстония, Латвия и Литва уже отказались от российского газа, но надолго ли хватит топлива в латвийском хранилище и какова будет альтернатива?Следующие — США. Америка полностью прекратила импорт нефти и газа из России. И хотя его доля была сравнительно невелика, Штаты уже столкнулись с последствиями, что признал даже президент Джо Байден. Так, в середине марта средняя цена за галлон бензина впервые за 14 лет превысила четыре доллара.Британия заявила, что будет последовательно снижать закупки российских энергоносителей и до конца года откажется от нефти и угля из России."Однако нельзя сказать, что британцы в восторге от решений, принятых правительством страны по российским санкциям", — говорится в статье.Так, жителей королевства удивляет, почему, несмотря на Brexit, оно по-прежнему присоединяется к политике Евросоюза. Британцы также уверены, что правительство должно компенсировать издержки для населения. Главным же проигравшим от санкционной политики иранское издание назвало Германию, чья промышленность очень сильно зависит от российских энергоресурсов. Отмечается, что Берлин планировал увеличить закупки топлива у Москвы — для этого строился "Северный поток — 2", но местные и европейские регуляторы под надуманными предлогами не выдали лицензию на его запуск."Для Германии отказ от поставок российских энергоносителей будет крайне тяжелым шагом, и существует мнение, что реализация этого плана будет максимально откладываться", — говорится в статье.Дело в том, что вся немецкая промышленность без российского топлива может просто остановиться, кроме того, власти могут ввести квоты на распределение ресурсов. Наличие проблем признает и канцлер Олаф Шольц."Достичь этого для нас будет крайне нелегко: нам придется создавать для этого инфраструктуру, которой у нас сейчас просто нет", — сказал глава правительства.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз ввел уже пять пакетов санкций, а Европарламент принял резолюцию с призывом к "тотальному эмбарго" на импорт российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220422/gaz-1784909006.html
https://ria.ru/20220423/avstriya-1785041058.html
https://ria.ru/20220423/katastrofa-1785038432.html
https://ria.ru/20220423/gaz-1785035705.html
россия
сша
германия
италия
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Давид Андриясов
Давид Андриясов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760658941_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9c1f0b390832bd49ac72a18da0afb98b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, джо байден, олаф шольц, россия, сша, германия, северный поток — 2, италия, великобритания, украина
16:58 23.04.2022 (обновлено: 18:29 23.04.2022)
 
В Иране перечислили проблемы, которые ждут Европу без российского газа

Donya-e Eqtesad: европейские страны ждет полный коллапс при отказе от российского газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Отказ от российских энергоносителей грозит западным странам серьезными последствиями, а некоторые из них ждет полный коллапс экономики, говорится в статье иранского издания Donye-e Eqtesad.
Автор материала напомнил, что после начала спецоперации на Украине Запад ввел против России новые санкции, а некоторые страны выразили намерение отказаться от импорта нефти и газа. Но пока эти планы отчасти реализовали только США, Эстония, Латвия и Литва. При этом крупнейшие экономики АзииКитай и Индия готовы увеличить закупки российских энергоносителей.
Издание проанализировало ситуацию с газом в некоторых европейских странах и перечислило трудности, с которыми они столкнутся, если все же решат прекратить импорт из России.
Первой в материале идет Италия. Доля российского сырья составляет около 40 процентов, и, чтобы заместить эти поставки, республика намерена импортировать топливо из Египта и Алжира.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 13:59
Макрон предупредил Европу о последствиях отказа от российского газа
"Возникает, правда, лишь один вопрос: в состоянии ли сам Алжир поставлять газ в тех объемах, которые требуются Италии?" — поинтересовался автор статьи.
Неясна ситуация со странами Балтии. Эстония, Латвия и Литва уже отказались от российского газа, но надолго ли хватит топлива в латвийском хранилище и какова будет альтернатива?
Следующие — США. Америка полностью прекратила импорт нефти и газа из России. И хотя его доля была сравнительно невелика, Штаты уже столкнулись с последствиями, что признал даже президент Джо Байден. Так, в середине марта средняя цена за галлон бензина впервые за 14 лет превысила четыре доллара.
Британия заявила, что будет последовательно снижать закупки российских энергоносителей и до конца года откажется от нефти и угля из России.
Газовое хранилище - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
04:01
Газовое эмбарго ударит по Австрии сильнее, чем по России, признали в Вене
"Однако нельзя сказать, что британцы в восторге от решений, принятых правительством страны по российским санкциям", — говорится в статье.
Так, жителей королевства удивляет, почему, несмотря на Brexit, оно по-прежнему присоединяется к политике Евросоюза. Британцы также уверены, что правительство должно компенсировать издержки для населения.
Главным же проигравшим от санкционной политики иранское издание назвало Германию, чья промышленность очень сильно зависит от российских энергоресурсов. Отмечается, что Берлин планировал увеличить закупки топлива у Москвы — для этого строился "Северный поток — 2", но местные и европейские регуляторы под надуманными предлогами не выдали лицензию на его запуск.
"Для Германии отказ от поставок российских энергоносителей будет крайне тяжелым шагом, и существует мнение, что реализация этого плана будет максимально откладываться", — говорится в статье.
Нищие люди - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
02:09
В Британии предрекли гибель экономики Германии
Дело в том, что вся немецкая промышленность без российского топлива может просто остановиться, кроме того, власти могут ввести квоты на распределение ресурсов. Наличие проблем признает и канцлер Олаф Шольц.
"Достичь этого для нас будет крайне нелегко: нам придется создавать для этого инфраструктуру, которой у нас сейчас просто нет", — сказал глава правительства.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз ввел уже пять пакетов санкций, а Европарламент принял резолюцию с призывом к "тотальному эмбарго" на импорт российских энергоресурсов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Рабочий на газохранилище - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
01:02
Европа не протянет без российского газа и недели, заявил Медведев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЭкономикаДжо БайденОлаф ШольцРоссияСШАГерманияСеверный поток — 2ИталияВеликобританияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала