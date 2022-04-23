https://ria.ru/20220423/gaz-1785095396.html

В Иране перечислили проблемы, которые ждут Европу без российского газа

В Иране перечислили проблемы, которые ждут Европу без российского газа - РИА Новости, 23.04.2022

В Иране перечислили проблемы, которые ждут Европу без российского газа

Отказ от российских энергоносителей грозит западным странам серьезными последствиями, а некоторые из них ждет полный коллапс экономики, говорится в статье... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T16:58

2022-04-23T16:58

2022-04-23T18:29

обострение ситуации в днр и лнр

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олаф шольц

россия

сша

германия

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Отказ от российских энергоносителей грозит западным странам серьезными последствиями, а некоторые из них ждет полный коллапс экономики, говорится в статье иранского издания Donye-e Eqtesad.Автор материала напомнил, что после начала спецоперации на Украине Запад ввел против России новые санкции, а некоторые страны выразили намерение отказаться от импорта нефти и газа. Но пока эти планы отчасти реализовали только США, Эстония, Латвия и Литва. При этом крупнейшие экономики Азии — Китай и Индия — готовы увеличить закупки российских энергоносителей.Издание проанализировало ситуацию с газом в некоторых европейских странах и перечислило трудности, с которыми они столкнутся, если все же решат прекратить импорт из России.Первой в материале идет Италия. Доля российского сырья составляет около 40 процентов, и, чтобы заместить эти поставки, республика намерена импортировать топливо из Египта и Алжира."Возникает, правда, лишь один вопрос: в состоянии ли сам Алжир поставлять газ в тех объемах, которые требуются Италии?" — поинтересовался автор статьи.Неясна ситуация со странами Балтии. Эстония, Латвия и Литва уже отказались от российского газа, но надолго ли хватит топлива в латвийском хранилище и какова будет альтернатива?Следующие — США. Америка полностью прекратила импорт нефти и газа из России. И хотя его доля была сравнительно невелика, Штаты уже столкнулись с последствиями, что признал даже президент Джо Байден. Так, в середине марта средняя цена за галлон бензина впервые за 14 лет превысила четыре доллара.Британия заявила, что будет последовательно снижать закупки российских энергоносителей и до конца года откажется от нефти и угля из России."Однако нельзя сказать, что британцы в восторге от решений, принятых правительством страны по российским санкциям", — говорится в статье.Так, жителей королевства удивляет, почему, несмотря на Brexit, оно по-прежнему присоединяется к политике Евросоюза. Британцы также уверены, что правительство должно компенсировать издержки для населения. Главным же проигравшим от санкционной политики иранское издание назвало Германию, чья промышленность очень сильно зависит от российских энергоресурсов. Отмечается, что Берлин планировал увеличить закупки топлива у Москвы — для этого строился "Северный поток — 2", но местные и европейские регуляторы под надуманными предлогами не выдали лицензию на его запуск."Для Германии отказ от поставок российских энергоносителей будет крайне тяжелым шагом, и существует мнение, что реализация этого плана будет максимально откладываться", — говорится в статье.Дело в том, что вся немецкая промышленность без российского топлива может просто остановиться, кроме того, власти могут ввести квоты на распределение ресурсов. Наличие проблем признает и канцлер Олаф Шольц."Достичь этого для нас будет крайне нелегко: нам придется создавать для этого инфраструктуру, которой у нас сейчас просто нет", — сказал глава правительства.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз ввел уже пять пакетов санкций, а Европарламент принял резолюцию с призывом к "тотальному эмбарго" на импорт российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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https://ria.ru/20220423/avstriya-1785041058.html

https://ria.ru/20220423/katastrofa-1785038432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, экономика, джо байден, олаф шольц, россия, сша, германия, северный поток — 2, италия, великобритания, украина