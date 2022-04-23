За сутки из Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 16838 человек
За сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 16838 человек
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области
Жители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик за прошедшие сутки в Россию эвакуировано 16 838 человек, из них – 1 402 ребенка, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 16 838 человек, из них – 1 402 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – уже 951 329 человек, из которых 174 689 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 124 517 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки – 1 746", - сообщил Мизинцев.
Генерал добавил, что украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 90 иностранных граждан из 5 государств.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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