https://ria.ru/20220423/dzhonson-1785041600.html
FT: слова Бориса Джонсона о России "разозлят Украину"
FT: слова Бориса Джонсона о России "разозлят Украину" - РИА Новости, 23.04.2022
FT: слова Бориса Джонсона о России "разозлят Украину"
Слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о российской спецоперации на Украине противоречат "единому фронту" "Большой семерки", пишет газета The... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T04:42
2022-04-23T04:42
2022-04-23T07:56
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о российской спецоперации на Украине противоречат "единому фронту" "Большой семерки", пишет газета The Financial Times.Ранее Джонсон признал реалистичной возможность победы России. "Печально, что это реалистичная вероятность, конечно", - сказал премьер на пресс-конференции, комментируя оценки западных спецслужб о возможности продления спецоперации на Украине до конца года и победе России.Как пишет The Financial Times, слова Джонсона идут вразрез с его собственной риторикой: всего несколько недель назад он выражал уверенность в "победе" Украины. Также, по утверждению издания, высказывание премьера противоречит "единому фронту" "Большой семерки".Кроме того, как заявил газете анонимный высокопоставленный чиновник Евросоюза, замечание Джонсона "разозлит Киев".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД России Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, донбасс, великобритания, борис джонсон
04:42 23.04.2022 (обновлено: 07:56 23.04.2022)
FT: слова Бориса Джонсона о России "разозлят Украину"
FT: слова Джонсона о победе России на Украине противоречат "единому фронту" Запада