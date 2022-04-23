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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/donetsk-1785101864.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 23.04.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 16.20 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 10 мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T18:11
2022-04-23T18:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецк (днр)
россия
украина
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 10 мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.20 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 10 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/gorlovka-1785098064.html
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в мире, владимир путин, донецк (днр), россия, украина
18:11 23.04.2022
 
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять мин калибра 120 миллиметров

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 10 мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.20 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 10 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Мужчина разбирает завалы, образовавшиеся в результате попадания снаряда в жилой дом Горловки - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
17:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Горловку
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Представители СЦКК фиксируют последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
17:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)РоссияУкраина
 
 
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