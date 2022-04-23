https://ria.ru/20220423/donetsk-1785094585.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 16.25 выпустили 5 снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T16:48
2022-04-23T16:48
2022-04-23T16:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
донецк (днр)
петровский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780840224_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f98892d0fd59c297b5c18d596e4a4ae7.jpg
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.25 выпустили 5 снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:25 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - сообщили в представительстве республики.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/donbass-1785091162.html
https://ria.ru/20220423/gorlovka-1785084899.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780840224_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_5b44f6042791537b081c0853681908cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, владимир путин, донецк (днр), петровский район
16:48 23.04.2022 (обновлено: 16:55 23.04.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов калибра 122 миллиметра
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости.
Украинские войска в 16.25 выпустили 5 снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявили
в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:25 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - сообщили в представительстве республики.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.