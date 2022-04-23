09:16 23.04.2022 (обновлено: 09:37 23.04.2022)
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Киевскому району Донецка
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка
Сотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… - населенный пункт Опытное - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8.50.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.